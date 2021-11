Facebook elimina su polémico sistema de reconocimiento facial en fotos y videos

Facebook ha conmocionado al mundo al anunciar que está cerrando su sistema automático de etiquetado en fotos y videos, impulsado por reconocimiento facial. Este es el sistema que descubre quién está en las fotos en función de las caras que ve. La decisión de la compañía se produce en medio de las crecientes preocupaciones de privacidad relacionadas al uso de este tipo de tecnología.

Según informa la propia compañía dirigida por Mark Zuckerberg, las personas que optaron por utilizar el sistema de reconocimiento facial en Facebook perderán la función “en las próximas semanas”. Además, se eliminará más de mil millones de plantillas de reconocimiento facial individuales.

Esto significa que las caras de las personas ya no se reconocerán automáticamente en recuerdos, fotos o videos, y los usuarios de Facebook no podrán volver a activarlo. La compañía dice que aún se permite a las personas etiquetar publicaciones manualmente, pero el proceso automático ya no ocurrirá.

Todo sucederá en las próximas semanas, y Facebook dice que lo está haciendo porque “necesitamos sopesar los casos de uso positivos para el reconocimiento facial con las crecientes preocupaciones sociales, especialmente porque los reguladores aún tienen que proporcionar reglas claras”.

La firma indica que el sistema de reconocimiento facial es una herramienta poderosa de cara al futuro. Asimismo, considera que el papel de este sistema debe debatirse abiertamente entre quienes se verán más afectados por él.