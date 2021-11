¿Cómo reducir el tamaño de un video desde tu celular para enviarlo por WhatsApp?

Si grabaste un video o descargaste uno de YouTube y no puedes enviar por WhatsApp, ya que excede el límite permitido (16 MB), debes saber que existe una manera de reducir el tamaño de este archivo. No tendrás que utilizar tu computadora para lograrlo, ya que podrás hacerlo desde tu celular, no importa que sea un Android o iPhone. ¿Quieres saber cómo? Te lo contamos.

Para lograrlo, existen dos maneras, la primera no requiere instalar ningún aplicación en tu smartphone, mientras que en la segunda sí necesitarás bajar un programa desarrollado por terceros. Aquí te vamos a enseñar ambas formas.

Sin instalar aplicaciones

Entra a WhatsApp y busca cualquier conversación, puede ser grupal o individual. Pulsa el ícono de clip y selecciona la opción galería. Escoge el video que tengas guardado en tu celular. Antes de enviarlo, verás que en la parte superior se muestra el tiempo que dura el video y su peso Para reducir el tamaño, solo debes seleccionar un área más pequeña. Verás que el tamaño del video y tiempo se reducen

Aunque este método funciona a la perfección, lo cierto es que requiere cortar una parte del video, es decir, no podrás enviarlo completo. Para que reduzcas el tamaño y mandes todo el clip es necesario utilizar un editor de video gratuito.

Con una aplicación externa