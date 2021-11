MB WhatsApp: ¿por qué no es recomendable usar este mod que permite enviar ‘textos bomba’?

MB WhatsApp es un nuevo mod de WhatsApp que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, debido a que cuenta con algunas funciones que la versión original no tiene, como la posibilidad de tener una interfaz similar a iOS (el sistema operativo de los iPhone), saber qué decían los mensajes borrados, descargar estados de tus amigos (aunque los hayan eliminado), incluso enviar ‘bomb text’ (textos bomba). ¿En qué consiste esta última opción?

Básicamente es una función que permite bombardear a tus amigos con una inmensa cantidad de mensajes de WhatsApp. Solo necesitas escribir una frase, seleccionar la cantidad de veces que se repetirá (por lo general un número alto) y la aplicación modificada hará todo el trabajo. Aunque parezca una broma inofensiva, esta característica puede congelar el smartphone de la otra persona, quién se verá obligado a reiniciarlo

¿Por qué no debes usar MB WhatsApp?

Al igual que WhatsApp Plus, WhatsApp Gold, WhatsApp Delta, GB WhatsApp, entre otros mods similares, MB WhatsApp es una versión no oficial que no ofrece el cifrado de extremo a extremo, es decir, tus conversaciones no están seguras, ya que alguien más podría revisarlas.

El APK de MB WhatsApp no se encuentra en Play Store o App Store (tiendas oficiales de Android y iPhone), sino en páginas de descarga poco confiables o de dudosa procedencia, que puede haber sido infectada con un malware que termine robando tu información personal.

Podrías perder tu cuenta

Si no te preocupa descargar este mod, ya que te aseguraron que está ‘libre de virus’, debes saber que el mismo WhatsApp prohíbe que utilicen versiones alteradas de su app de mensajería instantánea, incluso puede suspender de forma temporal o permanente tu cuenta.

Por lo general, la suspensión temporal dura 24 horas. Durante ese tiempo, el usuario no puede comunicarse con sus amigos a través de la aplicación. Si luego de tener este bloqueo sigues usando esta versión no oficial, corres el riesgo de que el baneo sea para siempre.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser bloqueada permanentemente. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala su uso”, señala la compañía en su blog oficial.