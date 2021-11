¿Tu PC no tiene Photoshop y necesitas editar una imagen? Aquí la solución a tu problema

Hace algunos días, Adobe anuncio que lanzará una versión web de Photoshop, lo que emocionó a miles de cibernautas que no han podido comprar este software de edición de imágenes. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta plataforma no será gratuita, sino que tendrás que pagar una cierta suma de dinero para poder utilizarla.

¿Se puede tener Photoshop gratis? Quizás no lo sepas, pero existe una herramienta online que ofrece las mismas funciones y que puedes utilizar desde cualquier laptop o PC. Su nombre es Photopea y no requiere que la instales en tu computadora, simplemente tendrás que visitar su página web oficial desde cualquier navegador.

Según detalla Genbeta, un portal especializado en tecnología, Photopea tiene una interfaz que se asemeja bastante a Photoshop, por lo que si estás familiarizado con el programa de Adobe, no tendrás problemas en usar esta plataforma que es compatible con Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Brave, Microsoft Edge, etc.

¿Qué puedes hacer en Photopea?

Debido a que ofrece casi las mismas herramientas que Photoshop, puedes hacer cosas muy sencillas como quitarle el fondo, recortar o añadir texto a una imagen. También tiene la opción de hacer trabajos más elaborados como afiches, banners, entre otras opciones.

Anteriormente se encontraba solo disponible en inglés; sin embargo, los desarrolladores lanzaron una versión en español que es más fácil de utilizar. Para probar esta herramienta gratuita, solo tendrás que ingresar a https://www.photopea.com/ desde tu navegador favorito.

¿Cómo crearle un acceso directo a Photopea en tu escritorio?