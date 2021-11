“Tengo el nuevo iPhone 13 y no noto la diferencia”, señala cofundador de Apple

Steve Wozniak, uno de los programadores y emprendedores más importantes de la revolución de la computadora personal, es también una de las voces más autorizadas para comentar sobre cualquier tema relacionado a Apple, empresa que fundó a mediados de los años 70 junto a su amigo de la infancia Steve Jobs. A propósito del iPhone 13, el nuevo teléfono de la compañía, el conocido ‘Woz’ tuvo palabras muy curiosas que ya se han hecho eco en la comunidad de la manzana en redes sociales.

Fiel a su estilo elocuente, Wozniak señaló qué es lo que opino del nuevo smartphone hecho en Cupertino, del cual ya tiene su propio ejemplar, como confirmó en declaraciones al portal Yahoo Finance.

“Tengo el nuevo iPhone 13, pero no puedo notar la diferencia” dijo con notable franqueza, ‘Woz’. “Me preocupa la amplitud y el tamaño, pero no lo estudio. Solo me interesa si nuestros productos son buenos”, acotó.

Wozniak es muy recordado por su aporte a la industria de la PC (y Mac), ya que fue él quien diseñó la Apple I y la Apple II, dos de las primeras computadoras personales comerciales.

Más allá de sus actividades fuera de Apple, su labor siempre ha sido cercana a lo open-source y a la retrocompatibilidad. Para él, un punto positivo de los smartphones de Cupertino es que los sistemas operativos siguen siendo soportados en modelos antiguos.

También opinó sobre el buen momento de la compañía en cuanto a ingresos: “Me alegro de que Apple sea una empresa tan saludable, hemos logrado mantener nuestro nombre sin escándalos, confesó”.