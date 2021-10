Conoce cuáles son las mejores aplicaciones de celulares para celebrar este Halloween

Si bien en Perú son varios los que celebran el Día de la Canción Criolla, hay una gran cantidad de personas que festejan Halloween el 31 de octubre y utilizan temáticas de terror para divertirse con sus allegados. Sin embargo, debido a las restricciones sociales, la virtualidad es una buena opción para seguir contactados, así como el uso de apps relacionadas a esta tradición americana.

Por ello, en esta nota te traemos algunas de las aplicaciones para celulares disponibles en PlayStore y iOS Store, para que puedas celebrar el popular “Día de los Muertos” dando sustos o creando ambientes de suspenso. Si quieres asustar a tus contactos, te recomendamos descargar estas apps:

Caja de Resonancia de Halloween

Esta es una aplicación gratuita que consta de una de caja de resonancia con temática de Halloween y distintos efectos de sonido que causan terror y suspenso. Los usuarios pueden introducir música y sonidos, que van desde gritos de murciélagos, la sonata de un reloj de caja, hasta espectros terroríficos que lograrán ahuyentar a más de uno.

Foto Fantasma

En ocasiones, no basta con solo meter miedo a alguien mediante un scream, sino que para dar un susto funciona mejor tener impregnada una imagen relacionada a algo terrorífico y mostrárselo a la persona a la que se va a espantar. Esta app permite personalizar nuestro rostro con apariencias fantasmales, espectros flotantes, monstruos clásicos, entre otros personajes que causan terror hasta la fecha.

Scary Prank

La aplicación otorga al usuario un temporizador, que se puede configurar a nuestro criterio, para hacer aparecer un scream en nuestra pantalla con el objetivo de asustar a alguien que esté a nuestro lado y no se espere tal sorpresa. Con la app se pueden hacer una infinidad de bromas, tomando de referencia los sustos que se desarrollaban en el juego Five Night’s at Freddy’s.