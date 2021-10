iPhone: el truco para crear presets inteligentes para tus fotos

Apple siempre cuida mucho el apartado fotográfico en sus equipos iPhone, es por ello que siempre dispone de nuevas funciones para que el usuario promedio pueda utilizar su dispositivo de manera profesional y creativa. Ahora nos traen lo “estilos fotográficos”, un concepto que no se limita a ser filtros predeterminados, sino que son la nueva opción para sacar el mayor provecho a las tomas.

Esta herramienta de ajustes inteligentes permiten al usuario elegir un estilo especifico según los tonos, luz, colores y contrastes que quieran destacar en las imágenes. A diferencia de un filtro predeterminado, estos presets inteligentes no se aplicarán a todos los elementos de fotografía. Por ejemplo, el tono de piel no variará según estilo, cambiarán otros factores que no distorsionen al protagonista.

Asegúrate de tener la última versión de iOS para acceder a la característica. Foto: Apple

¿Cómo activar esta función?

Abrir la aplicación de cámara en el iPhone.

Desplegar hacia arriba en la pantalla para abrir los acceso directos de ajustes de cámara.

Contando desde la izquierda, darle clic a la tercera opción.

Ahora los usuarios de iPhone cuentan con una nueva opción para mejorar sus fotos. Foto: la manzana mordida

Elegir la opción deseada

Con estilos sencillos pero inteligentes, repotencian el resultado final de las imágenes. Foto: La Manzana mordida

Tipos de estilos fotográficos

Existen cinco estilos fotográficos diferentes que Apple pone a disposición, para que cada usuario pueda modificar su fotografía. Para ellos, solo será necesario probar cual es la mejor opción donde sus valores de diseño se acercan más al resultado final que se espera obtener Las cinco opciones mencionadas son:

Estándar.

Contraste intenso.

Brillante.

Cálido.

Frío.

¿Cuáles son los dispositivos compatibles?

No todos los celulares de la “manzanita mordida” cuentan con esta función, debido a que fueron enfocadas para su uso en los terminales más modernos como el iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 max y Pro.