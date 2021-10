Gmail: cómo cerrar sesión a distancia si olvidaste hacerlo en una computadora ajena

Toma nota. La plataforma de Gmail se ha convertido en una de las más utilizadas no solo para gestionar correos electrónicos y mensajes importantes, sino también archivos e información sensible gracias a sus enlaces con otras plataformas conocidas del ecosistema Google, como Drive, Meet, Docs, etc. Es por ello que dejar tu email abierto en un equipo que no es de confiar puede resultar muy grave. Para estos casos, aquí te enseñaremos a cómo cerrar tu sesión a distancia y desde tu casa.

Aunque no lo creas, este tipo de situaciones puede ser muy común. Por ejemplo, muchas personas suelen enviar documentos para imprimir a través de su correo para luego poder abrirlos desde las cabinas de internet o centros de fotocopia donde ofrecen tales servicios. Puede darse el caso de que, por el apuro, olvidemos cerrar nuestra sesión.

Si te ha pasado o simplemente quieres evitarlo, hay una forma de cerrar una sesión de Gmail —con todo el acceso a los servicios de Google y a tu información privada— de forma instantánea y sin necesidad de volver al equipo del incidente. Solo sigue estos pasos.

Cómo cerrar sesión de Gmail a distancia

En tu computadora o laptop de confianza, accede a Gmail

Ubícate en la bandeja de entrada y desliza con el mouse hacia abajo hasta llegar al límite de los correos

En la parte inferior derecha, verás un pequeño enlace que dice Detalles, justo debajo de la información de Última actividad de la cuenta

Pulsa ese enlace y se te abrirá una nueva ventana con todas las sesiones abiertas recientemente

Si tu sesión de Gmail sigue abierta en un equipo externo al que estás usando en ese momento, se te habilitará una opción que dice Salir de todas las demás sesiones web

Pulsa esa opción y listo, tu cuenta de Gmail se habrá cerrado en cualquier otro dispositivo.