Las principales plataformas de streaming mantienen la tensa competencia para asegurar no solo una mayor cantidad de espectadores, sino también por tener una gran cantidad de creadores de contenido. Como resultado, Facebook Gaming es el espacio que ha tenido un aumento significativo de audiencia en los meses de julio y septiembre, superando a YouTube. La información fue recogida por un estudio realizado por la plataforma Streamlabs en colaboración con Stream Charts.

Facebook Gaming supera en streaming a Youtube, pero se mantiene en la sombra de Twitch. Foto: Streamlabs

YouTube Gaming logró en el tercer trimestre del año un aproximado de 1,13 mil millones de espectadores, mientras que Facebook Gaming tuvo mejores cifras con 1,29 mil millones de usuarios. Y pese a que la empresa de Zuckerberg ha tenido un notable progreso, todavía le falta superar por amplia diferencia a Twitch, plataforma que domina con tranquilidad el 70,5% del mercado de streamings.

Alrededor de 222,9 millones de horas han consumido las personas en la página que es propiedad de Amazon, comparado a los 17,1 millones de Facebook y 8,4 millones de horas de YouTube, que descendió en un 8,3%.

El escenario no es alentador para YouTube Gaming. A Google le cuesta poder mantenerse en la competencia como una alternativa atractiva para los creadores de contenido. De hecho, los streamers suelen utilizar YouTube para subir sus momentos más destacados, debido que se quedarán guardados y no como en Twitch o Facebook, donde los videos y clips archivados no tienen el mismo impacto.

Solo en categorías, lo más interesante son las preferencias de los usuarios que consumen Twitch. El área más disfrutable por ellos es “Just Chatting”, donde los streamers conversan de su vida diaria con sus seguidores. En el tercer trimestre, se reportó 707,5 millones de horas vistas tan solo en esa sección.

En un segundo lugar, está el videojuego GTA V con 656,32 millones. En tercer lugar, League of Legends con 442,57 millones. Por su parte, el evento más importante transmitido en Twitch fue VALORANT Masters, generando en el tercer trimestre 31,7 millones de horas vistas. Y, finalmente, la ESL Pro League XIV con 28 millones y la LCK con 25,2 millones.