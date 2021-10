WhatsApp Delta: ¿por qué no debes descargar esta app en tu smartphone?

Las versiones modificadas de WhatsApp se han vuelto muy populares en las redes sociales, sobre todo entre los jóvenes, debido a que poseen algunas funciones que la aplicación original no posee, tales como la posibilidad de revisar mensajes eliminados, descargar los estados de tus amigos, modificar la interfaz de la plataforma, entre otras características.

WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gold y WhatsApp Aero son los mods más famosos en la actualidad; sin embargo, no son los únicos. Recientemente, se acaba de popularizar una versión llamada WhatsApp Delta que, a simple vista, parecer ser inofensiva; no obstante, podría meterte en serios problemas si la instalas en tu smartphone.

¿Por qué no debes instalar WhatsApp Delta?

Al ser una versión no oficial, las conversaciones que tienes a través de WhatsApp Delta no cuentan con el cifrado de extremo a extremo. De igual manera, ten en cuenta que no podrás encontrar este mod en Play Store o App Store, es decir, el APK no ha pasado las pruebas de seguridad a las que son sometidas las aplicaciones publicadas en estas tiendas virtuales.

Por lo general, las personas que desean bajar WhatsApp Delta u otro mod similar tienen que recurrir a páginas de descarga poco confiables, donde podrían haber alterado el APK para añadirle un malware que infecte tu dispositivo con el objetivo de robar tu información privada como contraseñas de correo electrónico, cuentas bancarias, etc.

WhatsApp no recomienda usarlos

En su blog oficial, WhatsApp informa que todas las personas que utilizan versiones modificadas de la aplicación podrían sufrir una baneo temporal de su cuenta. Aunque esta suspensión suele ser de 24 horas, si sigues cometiendo esta infracción terminarás con la cuenta bloqueada de forma permanente, por lo que te será imposible recuperarla.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser bloqueada permanentemente. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala su uso”, señala la compañía.