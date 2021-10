TikTok: el truco para que tus amigos y familiares no puedan encontrar tus videos

No hay duda de que TikTok es una de las aplicaciones de entretenimiento más populares en la actualidad. No solo los jóvenes se han sentido atraídos por esta plataforma de origen chino, sino que también hay adultos y personas de la tercera que la utilizan, al punto de que muchos han ganado miles de seguidores gracias a su contenido. ¿Ya te has creado una cuenta?

Si la respuesta es positiva, seguro te habrás dado cuenta de que TikTok suele recomendarte agregar a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas que conozcas. Aunque la mayoría no tiene problemas en aceptarlos, existen usuarios que prefieren seguir en el anonimato y que su contenido no se recomiende a gente de su círculo.

¿Es posible esto?

En caso te hayas creado una cuenta y estés subiendo mucho contenido que prefieres siga oculto para tus conocidos, te alegrará saber que existe un truco para que tus amigos, familiares o cualquier persona cercana no pueda encontrarte. Solo tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Primero, deberás ingresar a tu perfil de TikTok. Pulsa el ícono de tres líneas que está ubicado en la esquina superior derecha. Aparecerán un sinnúmero de opciones, tienes que elegir Privacidad. Ahora busca el apartado llamado ‘Recomienda tu cuenta a otros’. Finalmente, desactiva las opciones Contactos y amigos de Facebook

Estas dos opciones deben estar desactivadas en tu cuenta de TikTok. Foto: La República

Eso sería todo. Las personas que hayas agregado en la agenda de tu teléfono nunca sabrán que tienes una cuenta de TikTok, tampoco se enterarán los usuarios de Facebook que añadiste a tu lista de amigos.