Gmail: ¿qué significa FYI, ASAP, AFK, entre otras expresiones usadas en los correos?

Si ingresaste a trabajar en una empresa y la mayoría de colaboradores se comunica a través de Gmail u otro servicio de correo electrónico, seguro habrás notado que en los mensajes suelen incluir términos muy extraños como FYI, ASAP, AFK, entre otros. ¿Sabes qué significan? Aquí te lo vamos a revelar.

Según detalla Fundéu BBVA, estos términos son acrónimos que se popularizaron con la llegada del internet y las redes sociales. Por lo general, son formados por la unión de algunas palabras y sirven para contextualizar o dar sentido a la información que vas a enviar. Aquí, una lista de las más populares.

1. FYI

Esta palabra, que deriva de la frase “For your information”, suele ser incluida en los correos electrónicos para que el receptor tenga conocimiento de que la información que le están enviando es muy importante y debe saberla. Tiene una variante que es JTLYK, que se desarrolla como “Just to let you know” (solo para que lo sepas).

2. ASAP

Otro acrónimo que suele utilizarse en el ambiente laboral. Significa “As soon as posible” (tan pronto como sea posible) y busca que el destinatario conteste el correo electrónico luego de haberlo leído. Por lo general, este término es utilizado para mensajes urgentes.

3. AKF

Esta sigla significa “Away from keyboard” (lejos del teclado) y sirve para informar que, por algún motivo, no podrás responder los mensajes por un momento. La expresión también es usada por los gamers que disfrutan de videojuegos online.