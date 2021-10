Gmail: ¿cómo liberar espacio de forma rápida en tu cuenta de correo electrónico?

Gmail ya no es un servicio de correo infinito. Esta herramienta tiene un límite de espacio que debes compartir con Google Fotos y Google Drive. Por ello, es necesario conocer todos los métodos del servicio de correo electrónico que nos permitirán liberar espacio de forma rápida y sencilla. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo contamos.

Si no pagas por ningún plan de almacenamiento, es posible que los 15 GB no te alcancen para guardar todos tus archivos. Una forma simple de liberar espacio es obviamente borrando mails viejos, pero lo más importante es borrar los emails más pesados, y la clave es saber encontrarlos.

Buscar por tamaño

En este sentido, si haces una búsqueda especial de Gmail usando el comando size seguido del valor en bytes, kilobytes o megabytes, puedes encontrar más fácilmente los mails con adjuntos de gran tamaño.

Por ejemplo, puedes buscar larger:25M o usar este enlace para buscar emails de más de 25 MB. O puedes, usar size:5000000 para buscar emails con adjuntos de más de 5 MB.

Eliminar publicidad

Todos recibimos correos repetitivos que no nos interesan y no queremos guardar. Por ejemplo, menajes de Twitter o LinkedIn que resumen la actividad del mes o recuerdan publicaciones de otras personas, publicidad de empresas que tienen nuestro correo, etc.

Hacer una búsqueda con las palabras clave que usan estos correos permite que borremos un gran grupo de mensajes en un instante. Una vez hayas repasado todos los correos resultantes de la búsqueda, para que ninguno importante se haya colado, puedes dar clic en el cuadrado de la barra superior y marcar todos. Luego, también debes eliminarlos de la papelera.