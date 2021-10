Windows 11: una Pentium 4 de 2006 logra ejecutar el nuevo sistema operativo de Microsoft

Windows 11 es el nuevo sistema operativo de Microsoft que se lanzó, de manera progresiva, en todo el mundo. Este software ha sido abiertamente criticado por algunos usuarios debido a los requisitos de hardware que se necesitan para ejecutarlo. Sin embargo, un video de YouTube revela que el programa puede correr en una computadora con Pentium 4. ¿Cómo lo logró? Te lo contamos.

Según se lee en Teknófilo, portal especializado en tecnología, hace una semana en Twitter se hizo viral la publicación del usuario Carlos S. M., quien compartió capturas de pantalla de su computadora con Pentium 4 ejecutando Windows 11. Esto, como era de esperarse, sorprendió a todos los internautas de la red social.

Usuario de Twitter asegura que su computadora con Pentium 4 es capaz de ejecutar Windows 11. Foto captura: Carlos S.M - Twitter

Adicionalmente, adjuntó un video de YouTube y algunos benchmark para confirmar que su máquina funcionaba con el chip Pentium 4 de un solo núcleo y con 4 GB de RAM DDR2. Para instalar el nuevo sistema operativo, el usuario utilizó un instalador de Windows 10 PE, el cual se emplea para instalar o reparar Windows desde un USB.

“Windows 11 se instala en modo MBR (Mater Boot Record)/Legacy Boot, sin emulación EFI de por medio”, destacó. Aunque Windows 11 corre un poco lento en el chip Pentium 4, es una prueba fehaciente de que el sistema operativo puede funcionar en hardware de hace 15 años, aunque Microsoft diga lo contrario.

Recordemos que la compañía fue muy clara al decir que las PC que corran el nuevo sistema operativo deben tener una nueva seguridad llamada TPM 2.0. Además, la compañía publicó un listado de CPU compatibles con el software.

Sin embargo, Microsoft también confirmó que las PC más antiguas sin TPM 2.0 son capaces de ejecutar Windows 11, solo si la persona instala el nuevo sistema operativo de manera manual en su máquina.

Muchos no lo saben, pero la compañía también publicó una guía para saltarse el requisito del TPM 2.0 al momento de instalar el programa. De esta manera, se evitará que la implementación del sistema operativo compruebe de qué familia es el CPU del ordenador.

No obstante, Microsoft menciona que al instalar Windows 11 en una computadora no compatible cabe la posibilidad de que no sea elegible para recibir actualizaciones automáticas, pero parece ser que el usuario de Twitter no ha tenido inconvenientes con esto. “La actualización de Windows sigue funcionando en esta máquina e incluso ha instalado el parche del martes”, agregó Carlos S. M. desde su cuenta de Twitter.