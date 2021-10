Motorola: ¿cómo funciona la tecnología Ready for del Moto Edge 20 Pro y Moto Edge 20 Lite?

Gracias a la tecnología Ready for, que vimos por primera vez en el Moto G100, el usuario puede convertir su smartphone en una PC de escritorio o consola de videojuegos. Motorola vuelve a añadir esta característica en sus equipos más recientes (Moto Edge 20 Pro y Moto Edge 20 Lite); sin embargo, en cada uno decidió implementarla de forma diferente. ¿En qué se diferencian? Aquí te lo contamos.

Ready For en Moto Edge 20 Pro

La primera versión del Ready for tenía algunos detalles que Motorola ha corregido para el Moto Edge 20 Pro. Por ejemplo, ya no es necesario utilizar un cable HDMI para conectar el celular a un televisor inteligente, ya que puedes vincular ambos dispositivos de forma inalámbrica.

Una vez que hayamos iniciado Ready For en un Smart TV (de forma inalámbrica o con el cable HDMI que viene de regalo), la pantalla de la televisión nos mostrará las cuatro experiencias que se encuentran disponibles en esta plataforma:

1, PC de escritorio: nos brinda una interfaz similar al escritorio de Windows. Podremos ver las aplicaciones instaladas en nuestro celular, incluso nos permite usarlas. Si tienes Google Docs, por ejemplo, podrás escribir un documento, como si se tratara de Microsoft Word.

2. TV: esta experiencia permite utilizar las aplicaciones de streaming instaladas en nuestro celular (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, etc.) sin que debamos abrir la cuenta en la televisión. Esta opción es de mucha utilidad para aquellos que no cuenten con un Smart TV.

3. Juegos: Ready for permite que vincules un joystick al Moto Edge 20 Pro para que puedas utilizarlo con tu videojuego favorito. Es decir, ya no tendrás que emplear los botones táctiles del celular. Asimismo, disfrutarás del contenido en una gran pantalla

4. Chat de video: esta opción permite que usemos aplicaciones de videollamadas en el televisor, puede ser Google Meet, Zoom, WhatsApp, entre otras. También cuenta con una función que hace seguimiento del rostro para que siempre estemos en primer plano así nos desplacemos.

Adicionalmente, el Moto Edge 20 Pro cuenta con Ready for PC, una mejora que permite vincular el smartphone de Motorola en una computadora. Gracias a ella, podrás utilizar las cuatro experiencias vistas anteriormente.

Sin embargo, será necesario instalar un pequeño programa en la computadora. Dicho software se puede encontrar en la página oficial de Motorola. Una vez que se haya instalado, la pantalla mostrará un código QR que tendrás que escanear con el teléfono.

Ready for en Moto Edge 20 Lite

El Moto Edge 20 Lite también cuenta con Ready for, pero no es el mismo que en el Moto Edge 20 Pro, sino solo la versión PC. Es decir, no podrás conectar el smartphone a un Smart TV de forma inalámbrica, solo podrás conectarlo a una computadora, siempre y cuando hayas bajado el programa oficial.

Vale resaltar que Ready for PC del Moto Edge 20 Lite cuenta con las mismas experiencias: PC de escritorio, TV, juegos y chat de video. No se puede conectar a una televisión ni siquiera usando el cable HDMI. Por ese motivo, no viene incluido en la caja.