Conoce cuáles son los 10 juegos de Android más descargados en Google Play Store

Al coger el celular, la mayoría de los usuarios suele abrir sus redes sociales para ponerse al tanto de lo que ocurre entre sus contactos. Sin embargo, hay veces en las que nos queremos desconectar de todo y jugar los diferentes títulos que hay en los dispositivos móviles, o mejor, aún compartir estos juegos mediante partidas online con nuestros amigos.

En el caso de los smartphone con sistema Android, hay una infinidad de juegos disponibles en Google Play Store, de los cuales cada persona le da mayor tiempo según sus preferencias. En esta nota te daremos la lista de los 10 juegos más descargados en octubre, para que puedas probarlos y ver si cumplen con las expectativas.

Los juegos más descargados de este mes son:

Count masters

Con un puntaje 4,5 estrellas en Google App Store, esta aventura ofrece varios niveles en los que empiezas siendo una sola persona, con el fin de juntarte a otras en medio de una carrera, para luego tener que superar los distintos obstáculos y jefes finales.

Garena Free fire max

Para una experiencia de adrenalina relacionada al popular shooter Free Fire, esta entrega es la indicada porque, además de contar con buenos gráficos, deberás asumir un reto frente a aproximadamente 50 jugadores. La dinámica es simple, durante 10 minutos los usuarios se medirán para obtener armas y deberán acabar con sus rivales hasta que solo quede uno.

Juego del calamar: galletas

El boom de la serie asiática de Netflix ha generado que la industria gamer siga explotando este éxito. Por ello, en esta lista encontraremos más de un juego relacionado a la serie. Y es que en este título se ha recreado virtualmente el famoso reto que tenían que pasar los participantes del Juego del calamar, sobre tener que cortar con nuestros dedos las formas que salgan en las galletas entregadas.

Fashion battle

Sus casi cinco estrellas aseguran una buena jugabilidad y disfrute único para los apasionados por la moda. De manera creativa, se podrá combinar y crear diferentes outfits para marcar tendencia a nivel mundial.

Yes or no? Food prank

Para los que gustan de ver comida y poder resistirse, este juego les fascinará, más aún si quieren combinarlo con una experiencia romántica, ya que la dinámica de esta entrega se basa en lograr que tu acompañante de cita coma la mayor cantidad de comida repugnante, o también que deje pasar los platos deliciosos.

Roblox

Con un puntaje casi perfecto en la plataforma, el fenómeno mundial en la industria gamer llega también a los celulares para que puedas compartir momentos con otros usuarios por medio de dinámicas grupales.

Luz roja, luz verde

Como mencionamos previamente, el Juego del calamar se ha popularizado demasiado desde sus estreno. Por ello, además del juego de la galleta, también se hace presente el primer reto que sale en la serie, el cual ahora se ha desplazado a los celulares de miles de personas. Al igual que en Netflix, podrás ver de nuevo a la famosa niña con la típicas frases “luz verde” y “luz roja”.

Candy challenge 3D

Una más. La galleta dalgona del Juego del calamar cautivó a miles de personas, por lo que esta entrega que simula los niveles de la serie se ha posicionado ya en el top 3 de descargas. No obstante, uno de los puntos en contra de este juego es la masiva cantidad de anuncios publicitarios que tiene durante su desarrollo.

456: survival game

Si la acción y el ambiente de supervivencia es lo tuyo, no puedes perderte los variados mini juegos que tiene este título, en el que también se hace referencia a la serie surcoreana.

Cookie carver: desafío virtual

Finalmente, el juego más descargado en este mes se trata de otra versión del reto de la galleta del Juego del calamar, en la que deberemos retirar de manera precisa la forma que se encuentre en cada nivel.