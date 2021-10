¿Qué opinan los creadores de WhatsApp de MODs como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros?

Los MODs de WhatsApp se han vuelto muy populares en las redes sociales, principalmente entre los jóvenes, debido a que ofrecen algunas características adicionales que la versión original no tiene, como descargar los estados de tus amigos, ver los mensajes eliminados, saber quién está en línea aunque haya deshabilitado esa opción, entre otras funciones. ¿Qué opinan los creadores de la app de mensajería instantánea de estos aplicativos? Aquí te lo revelamos.

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp revelaron estar en contra de estas versiones modificadas de su aplicación, incluso alertaron a los usuarios para que no sean instaladas en sus teléfonos, ya que de lo contrario su cuenta podría ser suspendida, primero de forma temporal y luego de manera permanente.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, escribió la compañía.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida no empiezas a usar la versión original, podrías ser baneado permanentemente”, añaden los desarrolladores.

Cámbiate a la versión oficial

Si instalaste WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otro MOD similar, lo recomendable es quitar estas aplicaciones e instalar la versión oficial. Por fortuna, WhatsApp permite que transfieras tu historial de chats, así no perderás ninguna de tus conversaciones.

Si tu cuenta fue suspendida y no puedes recuperarla, lo que tendrás que hacer es ponerte en contacto con los desarrolladores. Para hacerlo, deberás ingresar a este enlace.