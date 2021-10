WhatsApp: cómo guardar o compartir un chat ENTERO incluyendo stickers, imágenes y videos

Una de las maneras más efectivas para no perder un chat de WhatsApp, además de crear diferentes copias de seguridad, es exportarlo y mantenerlo en un espacio de fácil acceso. No obstante, en ocasiones no se suele guardar todo el contenido deseado y desaparecen archivos de valor para los usuarios. En esta nota te explicaremos cómo guardar o compartir todo un chat de conversación de la red social.

Este paso a paso es muy importante, pues lograrás mantener al 100% los contenidos multimedia que hayas intercambiando con tus contactos, incluyendo fotos, vídeos, e incluso stickers, los cuales vienen siendo una efectiva forma de comunicación para los internautas.

¿Cuáles son los pasos a seguir en WhatsApp?

El primero a seguir es ingresar en la aplicación y dirigirse al chat que se desee guardar o compartir. Ubicados ya en la conversación, se debe apretar el botón que está señalado con 3 puntos, precisamente en la parte superior a la derecha. Ahí, aparecerá el menú con las opciones y se deberá pulsar la opción Más, que está abajo.

Luego, se abrirá un nuevo listado, donde tendremos que seleccionar la opción Exportar chat. En el caso de los iPhone es diferente, ya que para llegar hasta este paso se debe pulsar la parte donde está el nombre del contacto o grupo, para que recién ahí aparezca esta opción de exportar.

Exportar chat liberará nuevas opciones para compartir el contenido de tu móvil, pues saldrán todas las aplicaciones de tu celular a las que puedes enviar el chat completo. Si decides pasar el contenido a otra aplicación de mensajería, se enviará todo el chat en la conversación que elijas desde la otra app. Por ejemplo, en Telegram podemos crear un grupo exclusivo para compartir los chats a guardar y mantenerlos a salvo.

Por otro lado, si se desea exportar el chat a un canal de almacenamiento, se deberá guardarlo en una carpeta, pero en dos partes: primero protegeremos el texto, y después se hará lo mismo con los elementos multimedia.