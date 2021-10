WhatsApp: aprende a eliminar el mensaje “cambió tu código de seguridad” con sencillos pasos

A quién no le ha aparecido alguna vez en los chats de WhatsApp el mensaje “cambió tu código de seguridad”. Muchas veces este anuncio puede causar confusión en los usuarios y hacerlos pensar que la aplicación presenta una falla, más aún cuando las conversaciones se llenan de esta notificación, interrumpiendo la comunicación con otra persona.

No obstante, no hay que alarmarse por estos tipos de mensajes, ya que el mismo WhatsApp ha explicado que estos hacen referencia a que tus textos, fotos y videos del chat están protegidos al mismo tiempo. Pero, si no deseas ver para nada este mensaje, aquí te explicamos cómo puedes eliminarlo definitivamente y evitar que vuelvan a salir en tus conversaciones.

Si bien la aplicación suele regular estas alertas con el fin de cumplir con la protección de extremo a extremo, en esta nota conocerás cómo hacerlo desde los ajustes del propio WhatsApp.

¿Cómo eliminar la alerta “cambió tu código de seguridad”?

Elimina para siempre este mensaje siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa a WhatsApp desde tu smartphone o iPhone.

Luego, dirígete a opción configuración o ajustes en la parte superior derecha.

o en la parte superior derecha. Habrá que seleccionar donde dice cuenta.

Ahí, apretaremos el apartado con nombre seguridad .

. Después solo quedará buscar la parte mostrar notificaciones de seguridad en el teléfono .

. Deshabilitamos la opción y listo.

Una vez culminada esta sencilla lista de pasos, ya no saldrá este mensaje en ninguna conversación de tu app. Recuerda que, en caso esta alerta no te incomode y, al contrario, necesites el código en mención, podrás encontrarlo en la pantalla de información de contacto en formato de código QR y también como un código de 60 dígitos.