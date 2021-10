Samsung Galaxy Z Fold 3 5G: review del teléfono plegable con soporte para S Pen

Samsung ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en los últimos años por innovar en el segmento de los smartphones plegables y su más reciente apuesta para este nicho ha sido el Galaxy Z Fold 3. En La República tuvimos la oportunidad de ponerlo prueba durante algunas semanas para evaluar su rendimiento en distintos apartados, como pantalla, software, batería y cámaras.

Unboxing del Samsung Galaxy Z Fold 3

Al igual que el resto de teléfonos de la línea premium de la compañía, el Samsung Galaxy Z Fold 3 llega en una caja negra que destaca el nombre de la serie. En su interior encontramos la llave para abrir la bandeja de la tarjeta SIM, el cable USB de color negro con entrada tipo C en ambos extremos y la guía de inicio rápido.

Todos los elementos que incluye la caja del Samsung Galaxy Z Fold 3. Foto: Carol Larrain

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Z Fold 3

Especificaciones técnicas Pantalla principal (flexible) Panel Dynamic AMOLED 2X

Full HD+ (2.208 x 1.768 píxeles)

7,6 pulgadas

120 Hz

HDR10+ Pantalla secundaria (externa) Panel Dynamic AMOLED 2X

HD+ (2.268 x 832 píxeles)

6,2 pulgadas

120 Hz Diseño Phantom Silver, Phantom Green y Phantom Black

Resistencia al agua IPX8 Procesador Qualcomm Snapdragon 888 Memoria RAM 12 GB Almacenamiento interno 256 GB Batería 4.400 mAh Cámara frontal Panel flexible: cámara debajo de la pantalla de 4 MP

Panel exterior: cámara selfie de 10 MP Cámara trasera Principal: 12 MP

Ultra gran angular: 12 MP

Telefoto: 5 MP Sistema operativo One UI 3.1.1 basado en Android 11

Análisis del Samsung Galaxy Z Fold 3

Diseño

Equipado con una carcasa de vidrio con acabado mate y un marco de aluminio, el Samsung Galaxy Z Fold 3 es el primer teléfono plegable del mundo (junto con el Galaxy Z Flip) en ofrecer resistencia al agua con una clasificación IPX8.

Asimismo, es el primer dispositivo plegable de la línea Galaxy compatible con un lápiz óptico. Con el objetivo de cuidar la pantalla flexible de vidrio ultradelgado, Samsung ha desarrollado un S Pen personalizado y exclusivo para este smartphone, el cual amplía las funciones de productividad.

A diferencia del accesorio disponible con los Galaxy Note, esta versión especial no cuenta con soporte para conexión Bluetooth, por lo que no será posible realizar gestos aéreos. No obstante, sí resulta bastante útil para tomar apuntes, dibujar o realizar tareas más minuciosas.

Diseño del nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3. Foto: Carol Larrain

Pantalla

El Samsung Galaxy Z Fold 3 incorpora dos en total: la primera es una pantalla secundaria (externa) Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas de tamaño con resolución HD+ (2.268 x 832 píxeles) y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz.

Si bien esta es más angosta que el promedio, no resulta tan complicada de manejar en la mayoría de tareas, como ver contenido, acceder a aplicaciones o gestionar la multiventana. No obstante, sí presenta dificultades a la hora de escribir en el teclado, debido a que las teclas se reducen considerablemente.

La segunda es la pantalla principal (plegable) Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas de tamaño, una resolución QXGA (2.208 x 1.768 píxeles), una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y certificación HDR10+.

Gracias a su naturaleza flexible y portabilidad, esta es ideal en temas de productividad y entretenimiento. Es posible abrir hasta tres ventanas en simultáneo, guardar un grupo de aplicaciones en el panel Edge abrirlas más tarde y está optimizada para los programas que conforman la suite de Microsoft Office.

La pantalla principal flexible tiene un tamaño de 7,6 pulgadas. Foto: Carol Larrain

A fin de brindar mayor durabilidad, ambos paneles están protegidos por Corning Gorilla Glass Victus, que brinda mejor resistencia a rayones y caídas. Por su parte, los bordes del dispositivo están reforzados con un marco de aluminio Armor ultrarresistente, el cual resguarda las partes interiores de la bisagra.

Batería

El Samsung Galaxy Z Fold 3 posee una batería de 4.400 mAh, la cual admite carga rápida por cable de 25 W y carga inalámbrica de 10 W. A su vez, tiene soporte para carga inalámbrica inversa de 4.5 W, por lo que es capaz de proporcionar energía a otros dispositivos, como audífonos, relojes inteligentes y celulares, cuando se colocan encima de la carcasa trasera.

Con respecto a la autonomía, tanto en condiciones normales de uso como en momentos de alta exigencia, el smartphone puede llegar hasta el final del día sin problemas. Esto es un gran punto a favor, ya que se esperaría una menor duración debido al gran tamaño de la pantalla y la potencia del procesador.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 incluye una batería de 4.400 mAh. Foto: Carol Larrain

Cámaras

El sistema fotográfico es uno de los apartados más llamativos del Samsung Galaxy Z Fold 3. Para empezar, el teléfono incorpora un total de dos cámaras frontales: una de 10 megapíxeles ubicada en el panel secundario y otra de 4 MP instalada debajo de la pantalla plegable.

El teléfono incorpora una cámara frontal debajo de la pantalla. Foto: Carol Larrain

Mientras tanto, en la parte posterior encontramos una configuración de triple cámara trasera compuesta por un lente principal de 12 megapíxeles (ƒ/1.8), un ultra gran angular de 12 megapíxeles (ƒ/2.2) y un telefoto de 12 megapíxeles (zoom óptico de 0.5x y zoom digital de hasta 10x).

El sistema fotográfico está compuesto por tres cámaras traseras de 12 megapíxeles. Foto: Carol Larrain

Gracias al modo flex, es posible tomar fotografías, grabar videos o realizar videollamadas sin necesidad de sostener el dispositivo con la mano o con un trípode, ya que se puede apoyar por sí solo en cualquier superficie plana.