Razer lanza Zephyr, su nueva mascarilla inteligente que tiene filtros N95 y luces RGB

Durante el CES 2021, evento tecnológico que se realizó a principios de año, Razer sorprendió a miles de personas al presentar Project Hazel, un prototipo de su nueva mascarilla inteligente que viene con filtros N95 e iluminación RGB. Los meses pasaron y finalmente acaba de llegar al mercado este producto bajo el nombre de Razer Zephyr, un cubrebocas que promete ser del agrado de miles de gamers y que tendrá un valor de US$ 100.

Según señala Paréntesis, un portal especializado en tecnología, la mascarilla inteligente desarrollada por Razer cuenta con un sistema de filtración de aire activo de doble ventilador, también viene con filtros N95, es decir, no es solo un cubrebocas llamativo y con colores, ya que la protección del usuario está garantizada.

“Equipado con innovaciones inteligentes bien pensadas, manténgase protegido con sus filtros de grado N95 reemplazables y disfrute de las interacciones sociales a gusto con el diseño transparente y las luces interiores para mostrar sus expresiones faciales con claridad. Mantente seguro, social y sostenible con el Razer Zephyr”, indicó la compañía.

Aunque el precio de Zephyr es de US$ 100, la compañía lanzará un paquete a US$ 150 que incluye tres kits de filtros de repuesto. Vale precisar que cada uno de ellos tiene un valor de US$ 30, por lo que habría un ahorro de US$ 40.

Debido a que es un producto dirigido al público gamer, el cubrebocas tecnológico creado por Razer no podía dejar de incluir las famosas luces RGB, que te harán resaltar en cualquier ambiente, sobre todo de noche o en lugares oscuros.