Instagram: ¿cómo encontrar el filtro de Stewie de Family Guy?

Diariamente muchos usuarios popularizan sus filtros favoritos para divertirse en redes sociales como Instagram, Tik Tok y Facebook, siendo las más utilizadas los de maquillaje, objetos, decoraciones, color y máscaras. También existen aquellos filtros que hacen referencia a personajes de cine y televisión. Un claro ejemplo de ello es el filtro del protagonista de la película “Venom: Let There Be Carnage”, que muestra la cabeza del simbionte.

Del mismo modo, hace poco se reveló que existe más de una versión del rostro de Stewie, de la conocida serie “Family Guy”, en la aplicación. A partir de ello se ha vuelto tendencia esta divertida opción y cada vez son más los usuarios que están utilizando esta novedad en sus fotografías compartidas en sus perfiles.

¿Qué pasos debes seguir?

Para que tú también puedas disfrutar de esta opción, solo debes seguir los siguientes sencillos paso:

1) Asegúrate que tu app de esté actualizada, pues en versiones anteriores puede que no se muestre este efecto.

2) Luego dirígete al escritorio de tu celular y entra a Instagram.

3) En la pantalla de inicio, desliza tu dedo hacia la derecha para acceder a la opción de “Tu historia”. De no realizarse este paso, desplázate a la izquierda y en la parte superior, selecciona el botón.

4) Ir a la última opción a la derecha del apartado de filtros y seleccionar el icono de la lupa.

5) Pulsar la pequeña lupa que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla y escribir la palabra “Stewie”.

6) Se visualizarán distintos resultados y podrás elegir el que te guste más.

7) Finalmente, solo debes hacer clic en el botón “probar”.