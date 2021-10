Apple vende un paño de limpieza a US$ 19 para asear la pantalla de tu iPhone o iPad

El pasado 18 de octubre de 2021, Apple realizó un evento virtual donde presentó sus nuevos dispositivos. Lo más importantes fueron las nuevas MacBook Pro (de 14 y 16 pulgadas) que llegan con los procesadores M1 Pro y M1 Max. Otro lanzamiento importante fueron los AirPods 3, que contarán con algunas mejoras con respecto a sus predecesores, como la función de audio espacial o una mejor autonomía.

Aunque la mayoría de productos fueron bien recibidos por los fans de la ‘Manzana’, existe un artículo que no tuvo tanta acogida en redes sociales, debido a que muchas personas consideran que su precio es excesivo. Nos referimos al paño de pulido que, según la web oficial de Apple, tiene un precio de US$ 19. Aunque los usuarios lo han bautizado como “iTrapito”, no cuenta con el logo de la empresa.

“Fabricado con material suave y no abrasivo, el paño para pulir limpia cualquier pantalla de Apple, incluido el vidrio de nanotextura, de forma segura y eficaz”, se puede leer en la página web de la compañía fundada por Steve Jobs.

De acuerdo a la publicación, el paño de pulido es “compatible” con varios productos de la compañía. Incluso muestra una larga lista de iPhone, iPads, Apple Watchs y MackBooks que podrás limpiar con este singular producto.

Vale resaltar que este no es el único producto curioso que ha lanzado Apple. En 2020, los de Cupertino presentaron el kit de ruedas para el Mac Pro, que son cuatro rueditas que sirven para mover el gabinete de esta computadora. Su precio es de US$ 699.