Facebook planea cambiar su nombre la próxima semana

Facebook planea hacer un cambio de nombre en su marca que vaya más acorde con su nuevo proyecto de crear un metaverso. El sitio web The Verge informó este martes 19 de octubre, mientras citaba una fuente con conocimiento directo del asunto, que Facebook quiere ser conocido por algo más que las redes sociales. Todos estos cambios suceden mientras la compañía de Zuckerberg es objeto de críticas por reguladores de todo el mundo debido a sus prácticas comerciales.

El nuevo nombre de la compañía, que planea anunciarse la próxima semana, buscaría reflejar el cambio de dirección de Facebook hacia su metaverso. Este proyecto se refiere a los esfuerzos por combinar las tecnologías de realidad virtual y aumentada en un nuevo reino online.

Esta innovación intentaría crear un espacio similar a internet, en el que los usuarios (a través de avatares digitales) puedan caminar e interactuar entre sí en tiempo real. Por ejemplo, los usuarios podrían sentarse en torno a una mesa de reuniones virtual con colegas remotos, y luego caminar hasta un Starbucks virtual para reunirse con un amigo.

Aunque Facebook no ha realizado ningún comentario oficial sobre rumores o especulaciones, la compañía ya había anunciado hace unos días que contrataría a 10.000 personas en Europa para trabajar en la creación del metaverso.

En cuanto a cuál podría ser el nuevo nombre y la marca de Facebook, no está del todo claro. The Verge dice que incluso algunos de los ejecutivos de liderazgo de alto rango de Facebook no conocen el nombre, pero especulan que podría tener algo que ver con “Horizon”.

El cambio de marca podría formar parte de un esfuerzo por renovar la reputación de Facebook tras un tsunami de malas noticias relacionadas con la desinformación en sus plataformas, los fallos en la moderación de contenidos y las revelaciones sobre el efecto negativo de sus productos en la salud mental de algunos usuarios.

Frances Haugen, una denunciante que trabajaba en Facebook como directora de producto, declaró a principios de este mes que la empresa es consciente de que sus plataformas se utilizan para difundir el odio y la desinformación, pero no ha tomado medidas para evitarlo. Ante ello, Facebook ha rebatido agresivamente las afirmaciones, y ha calificado muchas de ellas de “engañosas” mientras argumenta que sus aplicaciones hacen “más bien que mal”.