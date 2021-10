Facebook Messenger: así puedes evitar las llamadas y mensajes de un contacto en específico

Aunque Facebook Messenger es una de las apps que más utilizamos para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, puede ocurrir que en nuestros contactos tengamos a una persona que nos envía spam o de la que no queremos recibir llamadas. ¿Es posible evitar mensajes y llamadas de un contacto en específico? Sí, y aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

Por más molesto que nos resulte el accionar de nuestro contacto en Facebook Messenger, muchas veces no queremos bloquearlo. Sin embargo, no solo basta con ignorar los mensajes, sino que también es posible evitar que lleguen a la bandeja de entrada.

Este método de Facebook Messenger es sencillo porque para aplicarlo no necesitarás instalar en tu teléfono ninguna aplicación de terceros, ya que es una función nativa de la aplicación que está disponible tanto en Android como en iOS.

¿Cómo bloquear los mensajes y llamadas de una persona?

Gracias a este increíble truco de Facebook Messenger no será necesario bloquear al contacto del que no quieres recibir mensajes ni llamadas, y esta persona no recibirá una notificación cuando la notificación sea activada. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ingresa a Facebook Messenger

Abre la conversación con la persona a la que quieres bloquear sus mensajes y llamadas

Toca el nombre de la persona

Dirígete hasta la opción bloquear

Da clic en bloquear y luego elige la opción bloquear mensajes y llamadas.

De esta manera, tu cuenta de Facebook ya no recibirá mensajes ni llamadas de la cuenta de la persona silenciada. Sin embargo, podrás seguir viendo sus publicaciones, los comentarios y las reacciones.