Android 12 permitiría que puedas utilizar dos cuentas de WhatsApp en tu smartphone

Android 12 se lanzó oficialmente el pasado martes 19 de octubre en teléfonos de Google que van desde el Pixel 3 hasta el recién presentado Pixel 6. Veinticuatro horas después de su estreno, ya se conocen algunas de las funciones que podría ofrecer en el futuro, como el hecho de poder utilizar dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo.

Clonar aplicaciones en el smartphone es una práctica bastante conocida entre los usuarios desde hace algún tiempo, muchos de ellos lo hacían para tener, por ejemplo, dos apps de Pokémon GO, WhatsApp o cualquier otra app. No obstante, esto solo se lograba por medio de programas extraños.

Afortunadamente, ello podría cambiar con el arribo de Android 12 a los demás teléfonos móviles. De acuerdo a XDA Developers, el técnico Mishaal Rahman logró descubrir que el nuevo sistema operativo incluye un soporte nativo para clonar aplicaciones.

Android 12 podría permitir a usuarios clonar aplicaciones de manera nativa.

Esto significa que podrás utilizar la misma app varias veces y en simultáneo desde tu smartphone, pero con perfiles distintos. De hecho, se sabe que WhatsApp sería una de las tantas aplicaciones que podría aprovecharse de esta funcionalidad.

Por otra parte, Rahman resalta que los usuarios con Android 12 en su smartphone podrán abrir hasta tres veces el mismo aplicativo: uno para conversar con amigos, otro para trabajos y la del perfil clonado. No obstante, aún se encuentra en fase de pruebas, por lo que podría tener algunos errores.

Analistas que han logrado tener acceso a esta funcionalidad señalan que el sistema aún es tosco y aunque algunas apps se pueden clonar automáticamente, parece que no es compatible con todas.

Según Rahman, la función permite utilizar hasta tres veces la misma app en el smartphone, aunque todavía está en las primeras etapas de desarrollo.

Desde Computer Hoy, medio especializado en tecnología, detallan que los perfiles de Android no se pueden clonar, al menos no de manera segura ni mucho menos nativa. A su vez, se desconoce si esta herramienta llegará pronto o no, puesto que aún está en las primeras etapas de desarrollo.