WhatsApp: ¿qué es y cómo funciona la visualización única de videos y fotos?

Los archivos multimedia no se guardarán en las secciones Fotos ni Galería del destinatario.

Una vez que envíes una foto o un video de visualización única, no podrás volver a verlo.

No puedes reenviar, guardar, destacar ni compartir fotos o videos que se enviaron o recibieron con la opción de visualización única activada.

Si no abres la foto o el video en un plazo de 14 días a partir del momento en el que te lo enviaron, el archivo desaparecerá del chat.

Los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla, todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.