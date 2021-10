¿Qué celulares quedarán sin WhatsApp desde el 1 de noviembre?

Muchos dispositivos quedarán fuera de la lista de uso luego de la próxima actualización de WhatsApp. A casi tres semanas del día fijo de actualización, 1 de noviembre, la aplicación avisó que algunos cambios se presentarán en su política. Así que la compañía envió un mensaje de aceptación de sus términos de privacidad.

De no aceptar las nuevas propuestas de WhatsApp en cuanto a reglamento, todas las conversaciones, archivadas o no, serán limitadas. El usuario no podrá recibir ni enviar ningún tipo de mensaje a partir de la fecha límite, a principios de noviembre.

Los términos renovados restringen las cuentas de los usuarios que sean menores de edad. Si un menor de edad pretende acceder a la aplicación de forma independiente, tendrá que presentar la autorización de sus padres o tutores.

Además, WhatsApp permitirá que su plataforma sirva para los comercios de tiendas. Con esta propuesta se busca entablar una relación todavía más directa entre el vendedor y los clientes.

Lista de móviles que serán obsoletos para WhatsApp

Huawei:

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

iPhone:

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

LG:

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

Samsung:

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

ZTE V956:

Grand X Quad V987

Grand Memo

Otros: