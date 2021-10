WhatsApp: ¿cómo instalar la aplicación en un celular no compatible?

El app WhatsApp es compatible con la mayoría de celulares que hay disponibles en el mercado de tecnología. No obstante, hay excepciones que se aplican a ciertos equipos en los que se puede gozar la aplicación a pesar de que no tienen App Store o Play Store en su sistema, o porque de por sí el dispositivo no es compatible.

Cuando sucede este tipo de casos, se cree que el problema va más allá de la compatibilidad y se presume un supuesto error en el móvil. Sin embargo, como último recurso están las APK, un archivo con extensión que simula el sistema operativo de Android.

Esta ampliación descargable tomaría mayor relevancia en los próximas semanas, ya que el próximo 1 de noviembre WhatsApp no será compatible con los smartphones que tengan el sistema Android 4.0.4 o versiones anteriores. En esta nota, te explicamos cómo descargar el APK de la aplicación.

¿Cómo instalar WhatsApp en un celular no compatible?

Debes seguir los siguientes pasos:

Verifica si tu celular tiene Android 5 Llolipop.

Si el celular no cuenta con el sistema, ingresa a la web de WhatsApp para poder descargarlo.

de WhatsApp para poder descargarlo. Ya en la web señalada, deberás descargar la versión alterna de WhatsApp en tu teléfono no compatible .

. Lo instalamos y debes dar acceso al app para que tu celular permita utilizarlo con normalidad.

Al ser una versión oficial, no se perderán tus conversaciones previas. Tampoco correrás el riesgo de que tu cuenta sea bloqueada. Eso sí, los pasos indicados deben realizarse tal cual, pues no hay una actualización automática por parte de Google Play. De igual modo, cabe mencionar que, los equipos con iOS no son compatibles a esta opción brindada.