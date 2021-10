iPhone: así puedes usar FaceTime entre tu Apple y un teléfono Android

Si no eres usuario de iPhone o de algún dispositivo de Apple, probablemente alguna vez te hayas lamentado de no poder usar servicios tan famosos como FaceTime. Felizmente, esto ya no es una limitación para los millones de usuarios de Android y Windows que hay en el mundo. Gracias a la salida de iOS 15, ahora cualquier persona puede usar la famosa aplicación de videollamadas y unirse a reuniones con sus amigos del lado de la manzana, siempre y cuando tengan la última versión del sistema operativo.

Según reporta el portal Cnet, la característica es una de las más importantes y celebradas de las que han llegado con iOS 15, el cual ya está disponible para descargarse gratuitamente en los iPhone compatibles.

Al igual que otras apps populares con ese mismo propósito, FaceTime ha experimentado un alza desde hace año y medio gracias a la pandemia. Sin embargo, su principal punto débil era su exclusividad para el ecosistema de Apple, lo que limitaba a millones de personas a utilizarla en comparación con otros servicios como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Ahora, y junto a iOS 15, FaceTime ha recibido diversas novedades también disponibles para usuarios que no tengan equipos de Apple. La app ahora muestra una red visual más moderna, tiene ya un modo retrato, permite programar llamadas y hasta agregó una función para mirar contenido en simultáneo llamado SharePlay.

Aun así, la novedad más comentada en redes sociales es la de poder realizar llamadas con usuarios de Android, y aquí te indicamos todos los pasos para hacerlo.

Cómo hacer FaceTime con Android y Windows

Pese a que la app no va recibir una versión oficial para Android y Windows, la posibilidad de hacer llamadas en diferentes sistemas operativos recae en que ahora cualquiera podrá unirse tan solo utilizando un link. La única condición es que la persona que organice la reunió cuente con un equipo y cuenta de Apple (además de iOS 15). Tras eso, solo basta seguir este método:

Abre FaceTime en tu iPhone o equipo Apple

Pulsa sobre crear enlace

En la pantalla deslizante que aparece desde abajo, observa el apartado que dice enlace de FaceTime, puedes agregar un nombre a la reunión pulsando sobre agregar nombre

En la misma pantalla, también habrá opciones para compartir el enlace mediante texto, email, redes sociales, agregar al calendario y demás. También puedes copiar y pegar el mismo por tu cuenta.

Para unirse a la llamada, solo basta con pulsar sobre el nombre del chat que se acaba de crear y luego darle en unirse

Cuando los usuarios de Android y Windows den click sobre el enlace, se los llevará a una sala de espera donde el anfitrión (tú) podrá admitirlos para que se unan a la reunión, tal como sucede en Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.

Cómo unirme a una llamada de FaceTime si soy usuario de Android o Windows