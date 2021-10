¿Cómo funcionan las estafas de los ‘millonarios’ que ‘regalan’ dinero por correo electrónico?

Seguro te ha pasado. Abriste tu cuenta de Gmail, Hotmail u otro servicio similar y viste un correo electrónico escrito por un supuesto millonario que está a punto de morir y que desea quiere donarte todo su dinero. En pleno 2021 son muy pocas las personas que caen en este tipo de estafas; sin embargo, solo algunos saben cómo funcionan estos engaños realmente. ¿Quieres averiguarlo? Aquí te lo explicamos.

Según indica la Oficina de Seguridad del Internauta de España, esta modalidad de estafa lleva varios años circulando en la internet y se le conoce como ‘timo nigeriano’. Aunque parezca increíble, hay reportes de personas que lastimosamente fueron víctimas de estos delincuentes. Por ese motivo, todavía siguen circulando estos correos que funcionan de una manera muy particular.

De acuerdo a la publicación, estos correos electrónicos tienen una estructura bastante similar: una persona adinerada (que se encuentra en sus últimos días de vida) comienza a hablarte de todos sus bienes, los cuales no podrá heredar, ya que no tuvo descendencia. Por ese motivo, el supuesto millonario se puso en contacto contigo y espera que no ignores el mensaje.

Primer mensaje del estafador. Foto: Oficina de Seguridad del Internauta de España

El correo electrónico no incluye una dirección, tampoco un archivo de descarga, solo nos pide responder. Si lo hacemos, recibiremos un nuevo e-mail donde nos piden hacer un depósito de una cierta cantidad de dinero que cubrirían gastos de transferencia. “Resulta nada comparado a lo que vas a recibir”, se puede leer en este tipo de mensajes.

Segundo mensaje del estafador. Foto: Oficina de Seguridad del Internauta de España

Una vez que la víctima deposita, creyendo que obtendrá una recompensa a cambio, el famoso millonario deja de responder los correos electrónicos, ya que la persona que está detrás del engaño cumplió su objetivo: quitarte una buena suma de dinero.

¿Cómo reconocer este tipo de estafas?

Primero, es poco probable que un millonario no tenga herederos reales y sepa tu correo electrónico. Las faltas de ortografía también son una forma de reconocer este tipo de e-mails. Finalmente, si te piden dinero por adelantado, por haber ganado un premio o sorteo del que nunca participaste, se trata de una estafa.