WhatsApp: ¿cómo enviar audios con voz de ardilla, robot, Darth Vader, entre otros efectos?

Si sueles comunicarte con tus amigos de WhatsApp a través de notas de voz, te alegrará saber que existe un método para enviarles audios modificados, es decir, estos sonarán como si hubieran sido dichos por un personaje de Alvin y las ardillas, Darth Vader, un robot, entre otros. Lograr que tengan estos efectos es muy sencillo, lo único que deberás tener es un teléfono inteligente que funcione con el sistema operativo Android.

Si cumples este único requerimiento, deberás ingresar a Play Store y descargar la aplicación Cambiador de voz con efectos (puedes encontrarla en este enlace). Una vez que la hayas instalado, te pedirá algunos permisos, como acceso a tu micrófono. Tienes que otorgárselo, de lo contrario no podrás grabar audios. Ahora que ya tienes todo listo, solo deberás seguir estos sencillos pasos:

¿Cómo ponerle efectos a tus notas de voz de WhatsApp?

1. Primero es recomendable descargar la última versión de WhatsApp.

2. Entra a la aplicación Cambiador de voz con efectos que instalaste previamente.

3. Graba un audio que desees enviar a tus amigos.

4. Eso sería todo. Cuando termines de decir tu frase (que puede durar varios minutos), la aplicación te mostrará todos los efectos disponibles.

Si quieres que tu voz se escuche muy aguda, similar a un personaje de Alvin and the Chipmunks, deberás escoger el efecto ardilla. En caso desees que suene como Darth Vader, el clásico villano de Star Wars, tendrás que seleccionar Cyborg oscuro. Ten en cuenta que hay otras opciones como robot, cueva, monstruo, extraterrestre, pato, etc.

Efectos disponibles. Foto: captura de Play Store

Una vez que escogiste el efecto, la aplicación cuenta con una opción que permite compartir el resultado a través de WhatsApp, Telegram, entre otras aplicaciones que hayas instalado en tu smartphone. La persona que recibe el audio no notará la diferencia, ya que parecerá que le enviaste una nota de voz común y corriente, pero en realidad fue modificada.