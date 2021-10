iPhone: estudiante modifica teléfono de Apple para que tenga puerto USB-C

Si tienes un iPhone, no importa el modelo que sea, habrás notado que estos teléfonos desarrollados por Apple no poseen el clásico puerto USB tipo C, como la mayoría de celulares Android que fueron lanzados por Samsung, Xiaomi, Huawei, entre otras marcas. En su lugar, los equipos de la manzana tienen un puerto lightning, aunque eso podría cambiar en los próximos meses. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

El Parlamento Europeo se encuentra debatiendo una iniciativa que busca reducir los desechos electrónicos. Entre las principales iniciativas está que los fabricantes no incluyan cargador en sus equipos, también que todos vengan con un puerto estándar, es decir, el famoso USB tipo C, algo que perjudicaría a los de Cupertino, ya que ninguno de sus teléfonos inteligentes cuenta con esta entrada.

Aunque la implementación de esta normativa todavía no se ha aprobado por completo, lo cierto es que su posible implementación ha entusiasmado a varios usuarios, ya que podrían utilizar cualquier cable genérico (que sea tipo C) para cargar un iPhone. Es decir, ya no será necesario comprar un cable de la misma Apple, los cuales son bastante costosos, en caso de ser originales.

Estudiante modifica iPhone para que tenga puerto USB tipo C

Adelantándose a Apple, un estudiante de robótica llamado Ken Pillonel modificó un iPhone para que tenga puerto USB tipo C en lugar del puerto lightning. En su canal de YouTube, este joven compartió un video donde reveló todos los pasos que tuvo que seguir para su elaboración.

Según indicó el estudiante, modificar el iPhone no fue una tarea sencilla. No solo reemplazó los puertos, sino que tuvo que usar ingeniería inversa para hacerlo compatible y que pueda cargar y recibir datos mediante un cable tipo C. Aquí las imágenes.