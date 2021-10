Google: ¿cómo configurar tu cuenta para recuperarla en caso de hackeo?

Quizás no lo sabías, pero es posible preparar a tu cuenta de Google para los peores escenarios. Si pierdes o te hackean tu cuenta, con estos métodos tendrás una chance más alta de recuperarla. Si bien la misma compañía no ofrece soluciones directas para este tipo de sucesos, estas herramientas aumentan la seguridad de tu información.

Aquí te explicamos cuáles son estas opciones que puedes aplicar para asegurarte de que estés lo más respaldado posible por las herramientas de la nube. Estos consejos afectarán directamente a tu cuenta de Google, la que incluye Gmail, tu perfil de YouTube y el resto de servicios de la compañía (Google Drive, Google Docs, Google Calendar, etcétera)

1. Realiza copias de seguridad

Según el medio de tecnología, Xataka, lo más importante para evitar que una pérdida o robo de tu cuenta de Gmail y Google se convierta en una catástrofe irremediable, realizar copias de seguridad periódicas es fundamental para no poner tus datos en peligro.

Para hacer una copia de seguridad de tus archivos de Google, solo deberás ingresar a Google Takeout y seleccionar los servicios de los que te gustaría generar un backup. Es mejor si eliges a todos aquellos que cuenten con información tuya.

2. Guarda tus contraseñas en lugar seguro

Una contraseña segura podría significar la diferencia entre ser hackeado o no. Sin embargo, al crear una contraseña demasiado segura puedes correr el riesgo de olvidártela y perder tus cuentas. Para eso, Xataka recomienda utilizar un gestor de contraseñas tus frases secretas. No obstante, no uses el que ofrece Google , ya que, si no tienes acceso a tu cuenta de Gmail, tus contraseñas también se irán. Es mejor optar por opciones de terceros, como Microsoft Authenticator para tener a la mano un Plan B.

3. Activa la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos es un sistema que genera una barrera extra de seguridad al ingresar a tu cuenta de Google. No solo debes tipear tu contraseña, sino también validad tu identidad. Si quieres activarla, entra a este enlace: myaccount.google.com/. Después, selecciona la opción de Gestionar tu cuenta y en la sección Seguridad, entra al panel de Iniciar Sesión. Una vez dentro, activa la Verificación de dos pasos y ¡listo!

4. Configura un teléfono de recuperación

Si tu miedo es perder tu dispositivo móvil, lo primero que puedes hacer es configurar un teléfono de recuperación. A través de esta opción, podrás saber si existe una actividad sospechosa o si has perdido el acceso a tu cuenta. Google te enviará un mensaje de recuperación al número de un celular alternativo para que puedas entrar a tu cuenta.

Entra al enlace que indicamos en líneas anteriores y en el panel de Seguridad, ingresa a la sección de Métodos para verificar tu identidad, y haz click en Teléfono de recuperación. Ahí, escribe tu número o el de un celular de confianza.

5. Configura un correo de recuperación

Otra opción es configurar un correo electrónico de recuperación; es decir, contar con una dirección de correo diferente a la que quieres proteger, ya sea de Google o de cualquier otra plataforma.

De nuevo, ingresa al panel de Métodos para verificar tu identidad, y pulsa en la opción de Correo electrónico de recuperación. Ten esta opción y la del punto 4 lista para cualquier eventualidad.