Windows 11: peligroso bug provoca que el sistema consuma toda la memoria RAM

Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft que acaba de llegar a miles de computadoras en el mundo el último 4 de octubre, ya está registrando sus primeros fallos. Sin embargo, uno en particular ha alarmado fuertemente a la comunidad, pues amenaza con dejar sin memoria RAM al sistema debido a una fuga que tiene que ver con el Explorador de archivos. ¿Cómo evitarlo y a qué se debe? Aquí te contamos los detalles.

El nuevo OS ha traído una gran cantidad de novedades tanto visuales como no tan notorias con respecto al sistema operativo anterior (Windows 10); incluso así, todo indica que aún hace falta algo de optimización, ya que los problemas con la gestión de la memoria RAM no suelen ser muy comunes.

La memoria RAM es uno de los elementos más importantes y vitales para el funcionamiento de todo el sistema operativo, y un fallo en este aspecto puede significar errores críticos o colgadas que pueden echar a perder todo un día de trabajo.

Según un informe compartido por el portal HardZone, existe un error en Windows 11 con la gestión de la RAM y la cantidad de memoria usada por el ejecutable Explorer.exe (el que abre el Explorador de archivos).

El reporte de un usuario señaló lo siguiente: “Tanto si abres una ventana como si la cierras en el explorador de Windows, la cantidad de megabytes consumidos no baja cuando la cierres. Por ejemplo, cuando enciendo mi PC, Windows Explorer utiliza 60 MB, cuando abro una carpeta aleatoria esta sube a 80 MB y si cierro esa misma ventana la ocupación de la memoria baja a los 70 MB y no a los 60 MB. ¡De tal manera que cuando he abierto y cerrado una carpeta múltiples veces alcanza 1 GB de RAM incluso tras cerrarlo todo! La única manera de volver a la normalidad es reiniciando Windows Explorer desde el Administrador de tareas de Windows”.

Consumo de RAM registrado por Explorer.exe en Windows 11. Foto: HardZone

“Se llega al punto en que se vuelve inutilizable debido a que no sabes que este bug existe”, prosigue. “El cual además hace que los ventiladores (del PC) se vuelvan locos. He añadido tres imágenes como ejemplo: la primera es la primera vez que arrancas, la segunda es cuando has abierto un par o tres de veces y la tercera es cuando has abierto y cerrado varias veces. Como podéis ver se queda fijo en los 700 MB incluso con las ventanas cerradas”.

Según el portal mencionado, la raíz del problema sería una mala asignación de los recursos del sistema, algo que no es tan común a día de hoy en software simple, pero sí en aplicaciones más complejas como videojuegos. Por ahora, solo vale estar prevenidos al consumo de RAM de Explorer.exe y forzar su detención si vemos una fuga de recursos.