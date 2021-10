WhatsApp Plus: ¿cómo saber si mi cuenta fue suspendida o baneada?

El aplicativo de mensajería instantánea WhatsApp Plus ha generado más de un inconveniente a sus usuarios por la diversas fallas que presenta hasta la fecha. Ahora, el APK descargable ha bloqueado de manera adversa miles de cuentas a nivel mundial. A continuación te contaremos cómo saber cuál es el estado real de tu cuenta.

Es necesario mencionar que uno de los principales motivos por los que tu cuenta puede verse afectada es el hecho de que la aplicación WhatsApp identifique su réplica digital en tu celular. Inmediatamente, las cuentas que mantengas en ambos aplicativos serían bloqueadas temporalmente hasta que descargues de nuevo la versión oficial.

Para saber si tu cuenta ha sufrido algún tipo de baneo o suspensión, tendrás que abrirla y verificar si el app corre bien o si lo primero que te aparece es la leyenda de “suspendido temporalmente”.

En caso te aparezca dicho mensaje, la solución inmediata sería descargar la versión oficial WhatsApp en tu equipo móvil desde las tiendas virtuales iOS o Google Play. De no ser inmediata esta acción, no se podrían recuperar lo mensajes y se bloquearía la comunicación con tus contactos.

¿Por qué no debes utilizar WhatsApp Plus?

Diferentes estudios han determinado que descargar apps de portales no oficiales es inseguro, ya que podrían venir con malwares que contaminen tu dispositivo móvil y extraigan tu información personal.

No solo te arriesgarías a que se acceda a los datos generales de tu perfil, sino que, según explica La Vanguardia, los cibercriminales emplean estos malware para robar contraseñas de correo electrónico o cuentas bancarias. De igual modo, al ser una aplicación no oficial, tus mensajes no disponen del cifrado de extremo a extremo que ofrece la compañía madre.