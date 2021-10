Google Maps: ¿cómo saber dónde dejaste estacionado tu auto con la app?

Aunque no es tan glamuroso como algunas otras aplicaciones, Google Maps es parte de la vida de muchos usuarios, sobre todo de los que se trasladan a distancia cada día. Ya sea porque vas al trabajo en bicicleta o siempre estés contra el tiempo, esta singular herramienta tiene casi de todo para solucionar la vida peatonal y vehicular: tráfico en tiempo real, calculador de rutas, etc. Ahora, te contaremos de un truco que mejorará aún más tu rutina de transeúnte y hasta te salvará de un susto. Nos referimos a la función de poder encontrar dónde dejaste estacionado tu auto.

Si eres conductor de un automóvil particular, y ya lo llevas haciendo por unos años, probablemente hayas pasado por esa singular experiencia de no saber dónde dejaste parqueado tu vehículo en un centro comercial o un complejo de estacionamientos. Nos pasa a todos, y si bien podemos recurrir a la alarma, a veces estamos tan alejados que dicho método no es una opción.

Afortunadamente, todo puede ser más fácil hoy en día gracias a la tecnología, y precisamente a las muchas novedades que trae Google para sus aplicativos principales (no solo los de Workspace).

Maps es una de sus aplicaciones más usadas y, tal como otras, también cuenta con muchos trucos y hacks disponibles para el día a día. Según señala el portal Infobae, existe un método dentro del aplicativo para salvarnos de ese pequeño paro cardíaco que nos da cada vez que no recordamos dónde dejamos el auto.

¿Cómo saber dónde dejé el auto en Google Maps?

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestra app de Google Maps esté actualizada. Puedes hacerlo ingresando a la Play Store o App Store y cerciorándote de tener la última versión (de no ser el caso, se nos habilitará una opción para actualizar).

Una vez hecho esto, lo que resta es seguir estos pasos dentro de la app misma:

Cuando estés estacionado y en tu auto, abre Google Maps y pulsa sobre la opción ‘Guardados’ (parte inferior de la pantalla).

En la nueva pantalla, verás algunos de los lugares que han quedado registrados en tu cuenta de Google. Ubica la opción ‘Etiquetados’.

Verás etiquetas con más lugares y en la esquina inferior derecho también verás un símbolo de suma (“+”).

Pulsa sobre el más (“+”) y luego en ‘Elegir en el mapa’.

Selecciona tu ubicación actual y toca en ‘Guardar’.

Dale un nombre a la etiqueta. Puede ser algo referencial como “estacionamiento” o “parqueo”.

Pulsa en ‘Agregar etiqueta’ y listo.

Cuando hayas terminado de hacer tus compras o diligencias, solo debes entrar a Google Maps y navegar a Etiquetados. Allí verás tu etiqueta creada y se te mostrará la ubicación exacta de tu auto.

Este truco es una buena idea para cuando estás visitando un lugar por primera vez y este cuente con un complejo de estacionamientos muy grande. En algunos lugares, los espacios de parking son muy similares y cuentan con muchos pisos. Recuerda que siempre debes llevar un comprobante del establecimiento contigo y no dejarlo en el auto. Además, si se trata de muchos niveles, debes recordar en cuál está tu coche, pues la geolocalización de Google Maps no distingue alturas cortas.