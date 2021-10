WhatsApp: conoce las seis razones por las que te podrían suspender la cuenta

¡Ten cuidado! Aunque WhatsApp es una aplicación considerada bastante segura para sus usuarios por su servicio de cifrado de extremo a extremo, las acciones que realices a través de la interfaz del aplicativo no pasan completamente desapercibidas. El aplicativo puede desplegar sanciones leves hacia tu cuenta. Una de las más graves es la suspensión indefinida de esta misma.

Para evitar que esto suceda, es mejor estar informado. Es por eso que aquí te traemos un listado de las seis razones que pueden causar que tu cuenta de WhatsApp sea penalizada.

1. Hacer spam

WhatsApp sí diferencia entre conversaciones mantenidas con un contacto que tienes guardado y la que tienes con un número desconocido. Enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agendados atraerá la atención del equipo de la aplicación para que revisen tu cuenta. De esta forma, podrías entrar en la lista de números baneados en la plataforma.

2. Ser bloqueado

Si tu número ha sido bloqueado desde WhatsApp por muchas personas, es decir, de cinco a más, entrarás en el radar de la app, sobre todo si el bloqueo es efectuado por personas que no están en tu lista de contactos. Está relacionado a hacer spam, ya que enviar demasiados mensajes irrelevantes o no deseados ocasionará que te bloqueen.

3. Mandar mensajes engañosos

Si envías mensajes engañosos, difundes rumores, mandas enlaces con malware y virus, compartes pornografía, material ilegal, obsceno, difamatorio, calumnioso, amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo, además de enfrentarte a la ley, también podrías terminar siendo suspendido indefinidamente de seguir utilizando WhatsApp.

4. Ser reportado

Si alguien de tus contactos te reporta al equipo de WhatsApp debido a mensajes ofensivos, innecesarios o impertinentes, la app puede tomar acción contra ti y acceder a tus últimas conversaciones para deliberar qué sanción sería la más adecuada.

5. Usar apps no autorizadas

Si usas tu número de WhatsApp para crearte cuentas en apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las consecuencias serán permanentes. Estas ‘alternativas’ modifican la interfaz del aplicativo y le añaden características que el original no posee; no obstante, están terminalmente prohibidas y utilizarlas está considerado dentro del incumplimiento de normas del programa.

6. Subir material con copyright

No puede enviar o subir a tus estados material protegido por derechos de autor en WhatsApp. Es decir, subir un video musical de YouTube a tus estados o a través de chats personales o grupales acarrearía una penalización.