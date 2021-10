WhatsApp Web: ¿cómo usar dos cuentas distintas desde tu PC?

¿Alguna vez has intentado entrar a cuentas con diferentes números de WhatsApp en tu PC u ordenador? Entonces, sabrás que no es una tarea sencilla y parece imposible de lograr. No obstante, aquí tenemos un truco sencillo con el que podrás ingresar a terminales completamente distintos de la app desde tu laptop sin mayor problemas. Así, no tendrás que ingresar a dispositivos distintos.

Solo deberás seguir los pasos que listaremos a continuación. Te adelantamos que no será necesario que descargues ninguna aplicación de terceros a tu teléfono inteligente, ni que emplees alguna extensión de Google Chrome desde tu navegador.

¿Cómo ingresar a dos cuentas diferentes de WhatsApp desde una PC?

Primero, tienes que abrir una nueva pestaña en tu buscador de preferencia. Puedes llevar a cabo este método desde Google Chrome, Microsoft Edge o alguna de las otras opciones. El único requisito imprescindible es que el navegador sea capaz de crear una ventana privada o incógnita, es decir, que funcione de manera independiente al resto de pestañas que estés empleando.

Así, ingresa a una ventana vacía y entra a WhatsApp Web. Lo puedes hacer tipeando el nombre de la aplicación simplemente, o también a través de este enlace: https://web.whatsapp.com/.

Una vez ahí, dirígete a tu smartphone y abre la aplicación de WhatsApp. Luego, en el menú de tres puntos verticales ubicado en la esquina derecha superior, ubica la opción de Dispositivos Vinculados. Dentro de ese panel, presiona el botón de ‘+’ para poder escanear el QR que aparece en la pantalla de tu ordenador. Cuando finalice el proceso de escaneo, habrás ingresado exitosamente a la primera de las dos cuentas del aplicativo de mensajería instantánea.

En este momento, abre una pestaña de incógnito o de sesión privada. Esta actuará como una suerte de segundo dispositivo y no va a interferir con la sesión que iniciaste hace un momento.

Realiza el mismo proceso de líneas anteriores, pero, en lugar de utilizar la misma cuenta, escanea el QR de WhatsApp Web con otro de tus dispositivos inteligentes. Así, se abrirá una cuenta completamente distinta y anclada a otro número de teléfono. ¡Listo!