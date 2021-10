Apple lanza actualización del iOS 15 que resuelve problemas con la pantalla táctil

¿Te preocupaba que tu iPhone no esté funcionando correctamente? Días atrás, miles de usuarios reportaron presentar problemas con la pantalla táctil de sus dispositivos de Apple luego de que se implementara la actualización del sistema operativo al iOS 15. Los clientes no podrían ingresar a sus aplicaciones y los smartphones parecían no reconocer las pulsaciones.

No obstante, recientemente, Apple lanzó un parche con la nueva versión del iOS 15, ahora llamado iOS 15.0.1, el cual incluye una solución a las dificultades mencionadas, así como también a la imposibilidad de ingresar a los iPhone con la identificación de rostros del Apple Watch. La actualización también trajo nuevas medidas de seguridad y afinó numerosos detalles.

Ello debido a que los usuarios de los teléfonos móviles con sistema iOS se encontraron con numerosos impedimentos para navegar sus aplicaciones poco después de activar el iOS 15. Según las quejas reunidas en redes sociales, era difícil abrir las apps y se debía presionar la pantalla varias veces antes de que el celular efectuase la orden.

Otro de los errores que resultaron una gran barrera para los clientes de Apple tenían que ver con el Apple Watch. El iOS 15.0 ocasionaba que un mensaje de ‘no se había podido establecer comunicación’ saltara en la pantalla cada que se intentaba desbloquear el iPhone 13 con la mascarilla puesta. La única manera de sobrellevarlo era introduciendo el código de desbloqueo de forma manual.

Así también, un problema en el programa de Configuración mostraba una alerta incorrecta que afirmaba que el almacenamiento del iPhone estaba lleno. Estas dificultades fueron resueltas con la actualización más reciente, la misma que es compatible con iOS 15 y iPadOS 15. Si aún no ha llegado a tu dispositivo, solo sigue esta ruta: Configuración> General> Actualización de software.