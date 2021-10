Cinco aplicaciones móviles gratuitas que todo músico debe tener

La tecnología ya está por todas partes y desde hace algunos años, la explosión del IoT ha hecho más cercana la realidad de que todo dispositivo cuente con algún tipo de conectividad y funciones smart. Esto ha sido posible con los teléfonos desde antes, donde podemos encontrar una aplicación para prácticamente cualquier uso. En esta oportunidad, dedicaremos una lista enfocada en la música y en aquellos intérpretes, cantantes, compositores y demás que disfrutan de este bello arte.

Que aplicaciones móviles son para músicos

El propio acto de interpretar una canción, tocar un instrumento o componer una obra musical ha estado infestada de la tecnología desde hace buenas décadas. Basta con revisar la transformación de la industria discográfica y cómo sus métodos cambiaron drásticamente de un mundo análogo a casi completamente digital. Lo mismo se refleja en nuestra relación diaria con el hobby como, por ejemplo, para afinar una guitarra o grabar una idea. Muchas de estas actividades, antes posibles solo con equipamiento específico, pueden hacerse ya con un celular.

Hay todo un arsenal dedicado a músicos (amateurs y profesionales) en las principales tiendas de aplicaciones para smartphones. Tanto Google Play Store como la App Store de iPhone ofrecen interesantes alternativas que todo artista debe probar. Aquí te mostraremos los cinco que consideramos más importantes y destacan del resto tanto por su enfoque como por su calidad.

Aplicaciones disponibles en App Store y Play Store GRATIS

El nuevo afinador de Google

Una de las más recientes llega como extensión del propio aplicativo de Google, el mismo que en el lapso de unos meses recibió interesantes funciones como la identificación de canciones por silbidos o tarareos. Esta vez, los de Mountain View han dispuesto de un auténtico afinador de instrumentos musicales.

Para activarlo, solo basta con acceder al clásico buscador y encontrar la frase afinador de Google o Google tuner. Una vez hecho esto, verás que se muestra un pequeño medidor de notas musicales con el que podremos afinar cualquier instrumento y encontrar la nota deseada. Solo basta con presionar el botón Afinar o Tune y se nos llevará a una interfaz, además, tendremos que activar el micrófono para proseguir. Lo hemos probado y debemos decir que es bastante preciso en reconocer tanto la tonalidad como los cents. ¿Lo mejor? Puedes hacerlo tanto desde escritorio como de un smartphone.

Cinco aplicaciones móviles gratuitas que todo músico debe tener

1. Topline: la app de Abbey Road Studios

Esta app es quizás la opción más glamorosa para quienes buscan un editor multipista ligero, práctico y poderoso. La app fue diseñada en los famosos estudios de Abbey Road en Londres y se publicita como la mejor opción para que “nunca se te olvide una idea musical”. De por sí, la app se ve bastante profesional y hasta calibra el audio del teléfono para asegurar que los tracks grabados encajen correctamente. Además, permite la sincronización de archivos con Google Drive para que todas tus ocurrencias se guarden automáticamente.

2. Decibel X - dB Sound Level Meter, Noise Detector

El nombre de este otro aplicativo no es nada glamoroso, pero sí resulta ser bastante poderoso. ¿De qué trata? Pues no es más que un medidor de ruido, pero con un alcance que sorprenderá y servirá de mucho para cualquier músico. El diseño de su interfaz es tan completa que recordará a los analizadores de espectro en tiempo real. Con esta app, tu smartphone se convertirá en un medidor de sonido de alta calidad, algo bastante beneficioso si te desenvuelves en una banda.

3. Vocal Pitch Monitor

Este sencillo aplicativo puede ser perfecto para cantantes que quieran monitorear su voz con una ayuda visual en búsqueda del mejor tono o la mejor afinación (o incluso si desafinan). La interfaz de Vocal Pitch Monitor es tan sensible como una aguja de tornamesa, asimismo, dibuja cada detalle del vibrato.

4. GuitarTuna

Si bien ya señalamos al nuevo afinador de la app de Google, no podíamos dejar de lado a una de las apps para este propósito más conocidas. GuitarTuna, como su propio nombre lo dice, está más enfocada en guitarras (bajos incluidos) y cuenta con variedad de modos predeterminados para diversas afinaciones (como D dropped, Open G, Open C, etc). Aun así, lo mejor de esta alternativa es su exactitud con el sonido, gracias a su sensible detector de tonalidad.

5. Setlist Helper

Esta sugerencia final destaca del resto por ser casi única en su especie. Quizás uno de los problemas más prácticos y difíciles de detectar en una banda es el armado de un setlist. Ya sea para una sesión de ensayo o para una presentación, la importancia de tener organizado el repertorio de manera anticipada es comúnmente ignorada. Con esta app, no solo podremos armar listas de manera rápida e intuitiva, sino que podremos añadir letras, acordes y hasta ayudas visuales, todo desde una interfaz diseñada para eso. Por supuesto, se usa mejor desde una tablet, pero está disponible para toda plataforma.