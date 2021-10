WhatsApp Plus: ¿cuáles son los riesgos de utilizar esta aplicación en tu smartphone?

Desde hace varios meses, la popularidad de WhatsApp Plus ha crecido de forma exponencial, debido a que esta aplicación de mensajería instantánea ofrece funciones que la versión original todavía no tiene, como la posibilidad de guardar estados, ver mensajes eliminados, entre otras. Sin embargo, por muy buena que parezca, lo cierto es que puede ser muy perjudicial para aquellos que deciden utilizarla. ¿Quieres saber por qué? Aquí te vamos a explicar.

Primero debes saber que WhatsApp Plus es un MOD, es decir, una versión modificada de WhatsApp que no se encuentra en Play Store, ni App Store, sino en páginas de descarga externas. Expertos en ciberseguridad coinciden en que no es seguro bajar apps de portales no oficiales, ya que los desarrolladores podrían haber ocultado un malware que termine por infectar tu dispositivo móvil y robar toda tu información personal.

Según detalla La Vanguardia, los cibercriminales emplean estos malware porque quieren tener acceso no solo a las fotos o videos que tengas, sino a información más privada, como contraseñas de correo electrónico o cuentas bancarias, las cuáles se terminan enviando a un servidor externo, sin que lo notes. Además, al ser una app no oficial, los chats no cuentan con el cifrado de extremo a extremo que ofrece la compañía.

Banearán tu cuenta temporal o permanentemente

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp aseguran que los usuarios que utilizan WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otras versiones no oficiales, están violando sus normas, por lo que tienen el derecho de suspender sus cuentas. En un inicio será temporal, el baneo puede durar unas 24 horas; sin embargo, podría ser permanente, en caso sigas empleando este MOD no oficial.

WhatsApp podría banearte. Foto: Clarín

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, indica la compañía.

“Las aplicaciones no admitidas o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, añade.