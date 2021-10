WhatsApp: a raíz de su caída, recordamos a MSN Messenger, uno de los primeros programas de mensajería

Con la caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram, millones de usuarios se han quedado incomunicados y están valiéndose de otras apps como Twitter y Telegram para mantener el contacto. Y es que en los últimos años, el auge de las redes sociales y aplicativos (liderados en su mayoría por la empresa tecnológica de Mark Zuckerberg), ha provocado que casi todo el mundo dependa de estos para comunicarse. En esa misma línea y con lo que está sucediendo hoy, es válido preguntarse cómo nos comunicábamos vía online hace 20 años sin un smartphone o una web en internet. La respuesta está una de las mayores creaciones de Microsoft: MSN Messenger, el rey absoluto en su tiempo. En esta nota te contamos qué sucedió con este recordado programa de mensajería.

La revolución tecnológica en tiempos de MSN Messenger

La entrada hacia los 2000 estuvo antecedida por una expectativa hacia el mundo tecnológico que iba más allá de lo que muchos pensaban. En 1999, la revolucionaria y filosófica película Matrix cautivaba al mundo bajo la idea de una conexión masiva alrededor de todo el mundo. Así, el gigante y visionario Microsoft lanzaría su programa de mensajería instantánea MSN Messenger, logrando posicionarse como el líder en su rubro.

Su éxito fue tan rotundo, que en su primer año de existencia llegó a colapsar debido a que sus servidores no daban abasto con las conexiones de sus múltiples usuarios. Un chat muy básico en el que podías no solo escribir texto, sino también mandar distintos emoticones y personalizar tu avatar con una foto y un nick, se había convertido en un programa que no podía faltar en la PC dentro de casa o en cualquier cabina de internet.

Funciones de MSN Messenger que no tienen las apps de hoy

MSN Messenger tenía funciones que ninguna app al día de hoy ha vuelto a implementar en sus servicios. Se trata de un programa que se instaló en uno de los sistemas operativos más usados de la historia: Windows XP, pero que quizás para algunos tenía virtudes que ya no se encuentran en la actualidad ni en Facebook ni en WhatsApp.

El zumbido de MSN es un claro ejemplo. Si alguien no te contesta los mensajes, solo puedes esperar o enviar una oleada de textos para hacer vibrar o sonar el celular de la persona con la que quieres comunicarte. Pero este concepto, que podría ser molesto para algunos, no era un problema en MSN Messenger, donde si alguien demoraba en responder y estaba conectado, solo bastaba con presionar el botón de zumbido para sacudir su pantalla.

MSN Messenger. Foto: difusión

Los stickers de WhatsApp en movimiento han sido una de las mejores incorporaciones del servicio de Mark Zuckerberg, pero esto lo hizo hace más de 20 años el programa de mensajería de Microsoft. Los guiños de MSN podían sacarte una risa al poner en toda tu pantalla alguna imagen en movimiento, como las de un cerdito bailando, un niño tarándote un globo de agua, alguien sacándote la lengua, un sujeto rompiendo su guitarra de cólera y hasta un beso marcado en lápiz labial.

MSN Messenger. Foto: difusión

Las sensaciones que te pueden dejar un programa o una aplicación de móvil, muchas veces tienen que ver con el sonido. Este era un punto que Microsoft tenía muy presente no solo en su sistema operativo Windows XP, sino también en MSN Messenger. La alerta del ‘tucutin’ es un sonido que cualquier millennial (e incluso más personas) podría reconocer inmediatamente hoy en día. Era un sonido que podía escucharse constantemente tanto en cabinas de internet, como en casa cuando alguien prendía el ordenador.

Otra característica de MSN eran los banners, más conocidos como nicks, en donde podías poner tu nombre escrito con distintos códigos, colores e íconos. Y hasta lo que hace hoy en día Spotify al dejar ver a los demás lo que escuchas, la invención de Microsoft ya lo hacía en este mismo apartado. Tus amigos en Messenger podían ver qué canciones estabas escuchando mientras mandabas mensajes.

MSN Messenger. Foto: difusión

La caída de un grande y el surgimiento de otros

Aunque MSN Messenger había cautivado a millones de usuarios alrededor del mundo, el inicio de su fin llegaría en 2005. En aquel entonces, Microsoft anunciaba que su programa de mensajería se integraría a Windows Live Messenger. De esta manera, el chat se convirtió en una parte del servicio total, lo que más adelante traería problemas. La falta de presupuesto para mantenerse y renovarse supuso una caída en picada.

En 2007, y con el paso de la tecnología aún moviéndose hacia adelante con mucha agresividad, se lanzaría en el mercado uno de los aparatos más revolucionarios que marcaría un antes y un después para el mundo. “Apple reinventa el teléfono con iPhone”, decía Steve Jobs en la presentación del primer celular inteligente de su empresa.

La migración de usuarios al sistema móvil, donde no solo podías comunicarte sino también navegar en internet, ocasionó poco a poco el hundimiento de la creación de Microsoft. Así, en 2013, Windows Live Messenger anunciaba su final definitivo y la integración de sus usuarios a Skype.

MSN dejó de funcionar en 2014, llegando al fin de una era y al inicio de otra. Más adelante, un joven programador cambiaría nuevamente la forma de comunicarse con su red social, Facebook, que también tenía un sistema de mensajería al que se adaptarían millones de usuarios desde móviles y computadoras de escritorio. El tiempo y la ambición por mantener al mundo conectado darían al mundo nuevas redes sociales y aplicativos de mensajería como los olvidados MySpace y Hi5, así como los actuales Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram, Tinder, entre otros.

Finalmente, la manera de interactuar online que ofreció MSN Messenger hace más de 20 años, ha quedado en el olvido. De ella solo quedan recuerdos del mítico ‘tucutin’ y varias imágenes pixeleadas que hoy en día se pueden encontrar en Google. Y aunque es muy difícil que vuelva, siempre será motivo de nostalgia cada vez que las redes sociales y las apps de mensajería se caigan masivamente, como hoy 4 de octubre de 2021.