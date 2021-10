Twitter: usuarios reportaron problemas con la famosa red social

Una gran sorpresa se llevaron los usuarios de Twitter, luego de que la popular red social del ‘pajarito azul’ sufriera una caída que llegó a afectar a varios usuarios en diversas partes del mundo, según lo reporta el portal especializado DownDetector.

Durante varios minutos, las personas que usan esta plataforma no pudieron acceder a sus tuits, tampoco responder las publicaciones de otros usuarios; sin embargo, este mal funcionamiento fue solucionado a la brevedad por los desarrolladores.

De acuerdo a DownDetector, los reportes tuvieron un pico alto alrededor de las 2:00 p.m. (hora peruana), aunque horas antes también habían existido problemas, pero con menor intensidad, justo cuando se produjo la caída de WhatsApp y Facebook.

Fallas en Twitter. Foto: captura de DownDetector

WhatsApp y Facebook siguen sin funcionar

A través de un comunicado, la compañía de Mark Zuckerberg aseguró que tienen conocimiento de esta problemática que afecta a sus principales aplicaciones. De igual manera, pidió a sus usuarios que que tengan paciencia, ya que en breve todo volverá a la normalidad.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, escribió Facebook en su cuenta de Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Las cuentas de WhatsApp e Instagram también se manifestaron en redes sociales. “Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!”, escribieron los desarrolladores.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

El perfil oficial de WhatsApp en Twitter también se manifestó con el siguiente mensaje: “Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”