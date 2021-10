Twitter aprovecha caída de Facebook, Instagram y WhatsApp para promocionarse

A raíz de la caída masiva que las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp experimentaron esta mañana a nivel mundial, miles de usuarios han recurrido a Twitter para mantenerse conectados y estar al tanto con las últimas novedades sobre los fallos de conectividad con dichas aplicaciones.

La interrupción en los tres servicios comenzó alrededor de las 10.30 a. m. (hora Perú) de este lunes 4 de octubre y ha provocado problemas para iniciar sesión en las cuentas, enviar o recibir nuevos mensajes, visualizar contenido, realizar publicaciones y utilizar las apps con normalidad.

Dado que Facebook no puede utilizar actualmente sus propias páginas oficiales, incluido el sitio web Status que está destinado a rastrear los fallos de funcionamiento, también se ha visto en la obligación de recurrir a su principal rival para brindar actualizaciones a los usuarios afectados.

En medio de esta situación, Twitter no dudó en aprovechar la coyuntura para bromear sobre el gran apagón sufrido por las tres aplicaciones, que son propiedad de Mark Zuckerberg, y lanzó una curiosa publicación a través de su cuenta oficial: “Hello literally everyone” (Hola literalmente a todos).

Ante el revuelo de este tuit, Instagram también utilizó sus redes para responder con el siguiente mensaje: “Hi and happy monday” (Hola y feliz lunes).

De igual manera, Reddit se sumó a los comentarios de la publicación de Twitter para burlarse de la red social: “How are you doing, Instagram social media manager?” (¿Cómo estás, social media manager de Instagram?).