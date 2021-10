Telegram no se salva: aplicación también sufre caída tras congestión de usuarios

Lunes negro para los servicios de mensajería en el mundo. Telegram acaba de sumarse a la lista de aplicaciones y redes que están sufriendo una caída mundial. Al igual que WhatsApp, Facebook, Instagram y otros, la aplicación de Pavel Durov tiene ya miles de reportes en portales como DownDetector.

Telegram se cae tras alta congestion de usuarios. Los primeros reportes de fallas en el aplicativo se dieron alrededor de las 11.00 a.m. (hora peruana). Aun así, la primera ola no acumuló demasiados informes. No sería hasta las 1 de la tarde cuando los informes de DownDetector se dispararon:

Telegram se cae tras alta congestion de usuarios. Foto: DownDetector

Fallas en Telegram

Según estos reportes iniciales, las fallas en Telegram se fueron agravando gradualmente alrededor del mediodía. Muchos usuarios no podían enviar mensajes dentro de la aplicación en absoluto, mientras que otros solo experimentaban cierto retraso.

Usuarios congestionan aplicación tras fallas de Whatsapp

Al parecer, la caída de Telegram habría sido un efecto dominó de las fallas masivas que han experimentado otras apps populares como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. En el caso de Telegram y TikTok, todavía no es confirmado que sea a nivel global.

Los errores en Telegram pueden explicarse a partir de los millones de usuarios que comenzaron a usar la app repentinamente tras la caída de WhatsApp, aunque este detalle también debe confirmarse en un reporte general en las próximas horas.

Aplicaciones de mensajería móvil tienen averías

Al ser no uno, sino varios los servicios que experimentan errores en un lapso común de tiempo, lo más probable es que las fallas hayan acontecido a nivel de servidores de amplia importancia. Llama la atención que la mayoría de plataformas que sufren estos percances son propiedad de Facebook, así como también algunas de las más populares como TikTok, aunque el caso de la app de videos puede ser similar al de Telegram.