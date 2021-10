Facebook se disculpa por la caída mundial de WhatsApp, Messenger e Instagram

La caída de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram ha sorprendido a millones de personas en las redes sociales, al punto de que la propia compañía fundada por Mark Zuckerberg acaba de usar sus redes sociales oficiales para pedir una disculpa a sus usuarios de todo el mundo. ¿Qué dijo?

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, escribió Facebook en su cuenta de Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

¿Por que se cayó WhatsApp?

Aunque ya pasó más de una hora desde que comenzaron los reportes de la caída de Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, la compáñía de Mark Zuckerberg no ha brindado más detalles, solo compartió ese breve comunicado en sus cuentas oficiales.

“Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”, colocaron en la cuenta de WhatsApp oficial.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

“Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!”, escribió la compañía en su cuenta oficial de Instagram.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Usuarios manifiestan su descontento en redes

Aunque la compañía de Mark Zuckerberg ha publicado unos comunicados oficiales, miles de cibernautas siguen manifestando su descontento en las redes sociales, siendo Twitter la principal plataforma de quejas. Aquí los mejores memes que ha dejado esta problemática mundial.

Noticia en desarrollo...