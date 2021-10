¿Cuáles son las plataformas más usadas por niños y niñas?

Un estudio realizado por la compañía española Kaspersky permitió identificar a las tres plataformas más usadas por niños y niñas a nivel mundial. YouTube, TikTok y WhatsApp se ganaron los primeros puestos con fuertes porcentajes. Además, la investigación mostró las variaciones de estas cifras entre 2020 y 2021 y se basa en datos anónimos proporcionados voluntariamente por los usuarios del software Kaspersky Safe Kids.

Según el informe, un 25,47% de chicos y chicas menores de edad pasan la mayor parte de su tiempo en YouTube. TikTok, por otro lado, se posiciona con un 23,02% en un puesto más arriba que WhatsApp, app que reunió un 14,50%. Esto representa un cambio en comparación a los números encontrados en 2020, año en que el uso de TikTok era del 14,9% y la de WhatsApp del 18,1%.

Por otro lado, el grupo Kaspersky también encontró que la actividad que más interesaba a los pequeños tiene que ver con videos de YouTube, y, de manera particular, cualquier contenido relacionado a los videojuegos. Por ejemplo, los walkthroughs de Let’s Play o los archivos audiovisuales en los que los jugadores comentan su experiencia a la par que exploran un videojuego. Esto fue demostrado por el porcentaje alcanzado del total de participantes: un 32,3%.

Entre los youtubers que realizan este tipo de contenido, los más populares a nivel mundial son los ingleses SSundee y MrBeast Gaming. De la misma manera, el juego Minecraft fue el más popular durante el verano de 2021, con un 25,9%; Brawl Stars, por otro lado, alcanzó un 4,9% y superó a Roblox, con 4,6%.

La segunda tendencia clave entre los niños fue la música. De acuerdo a los resultados arrojados por el procesamiento de las cifras, se concluyó que casi una quinta parte de las búsquedas de internet en YouTube, un 18,4%, estaban relacionadas con artistas y videoclips. La canción más popular de este verano fue “Astronaut in the ocean” de Masked Wolf, mientras que la cantante pop Ariana Grande y el rapero Lil Nas X, ambos estadounidenses, fueron los más buscados.

“La investigación evidencia que los niños no cambian de preferencias con frecuencia y siguen viendo el mismo tipo de contenido, aunque los protagonistas cambian. Por ejemplo, los rockeros italianos Maneskin sustituyen a BTS, y el juego Friday Night Funkin’ supera a Among Us”, puntualizó Anna Larkina, experta en análisis de contenidos web de Kaspersky.