Facebook: ¿cómo crear un chat grupal con tus contactos de Messenger en Instagram?

Facebook e Instagram anunciaron hace poco una nueva función que permite tener un chat grupal con tus amigos en ambas aplicaciones al mismo tiempo. La herramienta ofrece la opción de conectar tus cuentas, aunque esto último es completamente opcional. ¿Quieres saber más? Continúa leyendo.

Desde Facebook Messenger, tendrás la posibilidad de contactar a aquellos contactos que tienes registrados únicamente en Instagram, además de mantener las conversaciones grupales.

La integración de Facebook Messenger e Instagram inició este año con la opción de mandar mensajes a través de ambas aplicaciones al mismo tiempo, lo que generaba una sincronización de tus chats.

Esta última actualización, no obstante, introduce la opción del intercambio unificado de mensajes en conversaciones grupales de Instagram y Messenger. Esto no significa, no obstante, que al optar por seguir adelanta con la unificación, tus cuentas en ambas aplicaciones de mensajería instantánea se fusionarán sin remedio. Facebook asegura que estas continuarán operando de manera paralela.

Adicionalmente, otra opción implementada por la compañía de Mark Zuckerberg es la de realizar encuestas internas en tus chats grupales de Instagram, la cual ya estaba presente en Messenger.

¿Cómo crear un chat grupal en Messenger e Instagram?

Como te adelantamos, para poder disfrutar de esta feature de Facebook, tendrás que activar la sincronización de los chats entre ambos aplicativos. Sigue estos pasos para llevarlo a cabo: