YouTube: conoce el truco para evitar que la app te recomiende videos que no te gustan

YouTube se ha convertido en la app favorita de millones de usuarios para ver videos musicales, tutoriales o documentales. Por ello, puede resultar molesto que al ingresar a la plataforma nos encontremos con contenido que no es de nuestro interés. Sin embargo, este problema podemos evitarlo con unos sencillos métodos que podemos aplicar. ¿Cuáles son? Descúbrelo en los siguientes párrafos.

Cuando permites que otra persona vea videos de YouTube desde tu móvil o computadora, todos los vídeos que se reproduzcan se asociarán a la actividad de tu cuenta. De tal forma que el algoritmo de YouTube tomará en cuenta toda esa actividad para recomendarte vídeos similares a los que últimamente viste

Por ello, YouTube asumirá que los videos que otra persona vio desde tu cuenta, son los videos que te interesan, por lo que te mostrará videos que no son de tu agrado. Felizmente, hay más de una solución para este problema.

Borra la actividad que no es tuya

Uno de los trucos que puedes aplicar para evitar que la plataforma te recomiende videos que no quieres ver, es eliminando la actividad que no es tuya para que YouTube no la tome en cuenta. Para hacerlo sigue estos pasos:

Desde la aplicación de YouTube, pulsa el logo de tu cuenta ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Presiona en Configuración y luego en Historial y privacidad.

Accede en Administrar la actividad. La opción se abrirá en el navegador web.

Pulsa en Siguiente hasta que llegues al listado de tu actividad en YouTube.

Encontrarás todos los videos que has visto en YouTube ordenados por fecha y podrás borrar los que tú no vistes, pulsando en los tres puntos verticales que aparecen al lado de los clips y luego presiona en Borrar.

Borra la actividad que no es tuya. Foto: captura LR

Específica qué videos no te gustan

Cuando ingresas a YouTube y te encuentras con un video que no te agrada, debes seguir estas instrucciones:

En la aplicación de YouTube, pulsa los tres puntos verticales que aparecen al lado del contenido que no te gusta.

Presiona en la opción No me interesa.

Para asegurarte de que a YouTube le quede claro que no te gusta, toca en Dinos el motivo.

Ahora podrás elegir entre No me gusta el video o No me interesa este canal. Es tu elección.

Específica qué videos no te gustan. Foto: captura LR

Bloquea los canales que no te gustan

Otro método sencillo de YouTube para evitar la recomendación de videos que no te gustan es el bloqueo de canales. Sigue estos pasos:

Abre la página principal del canal de YouTube cuyos vídeos no quieres ver.

Pulsa los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha de la app.

Selecciona la opción Bloquear usuario.

Finalmente presiona en Bloquear.